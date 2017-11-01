أعلن بنك الكويت الدولي أنه تم تكريمه مؤخرا من قبل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالإنابة خالد الروضان، وذلك لرعايته الذهبية المتتالية لمؤتمر تمكين الشباب السنوي.

وقد تم التكريم خلال حفل افتتاح فعاليات المؤتمر بنسخته السادسة والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

ويعتبر مؤتمر تمكين الشباب مشروعا وطنيا يعقد سنويا في الكويت، وهو موجه نحو تنمية مهارات وقدرات شباب اليوم وتشجيعهم على العمل الحر من خلال استضافة ممثلي كبرى الشركات في مجال الأعمال على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب تقديم ورش العمل التي تصقل معلومات الشباب والشركات الناشئة حول كيفية إدارة أعمالهم بنجاح وذلك بقيادة كوكبة من رموز الخبرة والاختصاص الذين نفخر بإنجازاتهم.

وبهذه المناسبة، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا بأن مشاركة «الدولي» في رعاية مؤتمر تمكين الشباب 2017 تأتي في إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، وذلك تأكيدا لمساعيه المستمرة لدعم الشباب ورواد الأعمال وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم، إلى جانب إيمانه بأهمية هذه الشريحة فهم قادة المستقبل ومنبع الطاقات التي تستحق الدعم.

كما أكد ناجيا ان «الدولي» يسعى إلى تحفيز قدرات الشباب على كل الأصعدة، بالإضافة إلى حرصه على التواجد بالقرب منهم في كل فعالياتهم وأنشطتهم ومناسباتهم المختلفة، والتي تقام لإفساح المجال أمامهم لتبادل الخبرات والتجارب وبالتالي صقل مهاراتهم وأفكارهم في مختلف المجالات.