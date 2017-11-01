ناجيا: التكريم جاء تقديراً لالتزام «الدولي» بدعم ورعاية مختلف المبادرات

أعلن بنك الكويت الدولي أنه تم مؤخرا تكريمه من قبل اتحاد الصناعات الكويتية لما قدمه من دعم ورعاية ذهبية للدورة الرابعة من مشروع «صناع المستقبل» التابع للاتحاد، وذلك خلال حفل ختام مشاريع الاتحاد التي تم تنفيذها خلال العام الحالي، والذي أقيم في غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وقد جاءت رعاية الدولي لمشروع «صناع المستقبل 4»، إيمانا منه بأهداف المشروع الرامية إلى تأهيل وتوظيف الطلبة حديثي التخرج ممن يسعون الى العمل في القطاع الصناعي من خلال التركيز على الجانب العملي والميداني، وتقديم الدورات التدريبية واللقاءات التنويرية والزيارات الميدانية للطلبة حديثي التخرج والمقبلين على التخرج.

وبهذه المناسبة، أعرب مديـر وحـــدة الاتصـــال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا، عن شكره وتقديره لاتحاد الصناعات الكويتية لتكريمه بنك الكويت الدولي، مصرحا بأن هذا التكريم جاء تقديرا لالتزام الدولي الدائم بدعم ورعاية مختلف الفعاليات والمبادرات المجتمعيــــة ولاسيمـــا المشاريع الشبابية الهادفة الى بناء وتطوير الاقتصاد الوطني، مضيفا أن رعاية الدولي لمشروع «صناع المستقبل» أتت في إطار جهوده المتواصلة للمساهمة في دعم فئة الشباب على كل الأصعدة، إيمانا منه بأن الطلاب هم صناع الغد وقادة المستقبل.

كما أشاد ناجيا بدور اتحاد الصناعات الكويتية في تبني وتنظيم مثل هذه المشاريع البناءة التي تساهم في تنمية وتطوير مهارات وكفاءات الشباب الطموح للعمل في القطاع الصناعي، ما من شأنه تقدم وتطوير هذا القطاع في البلاد. متمنيا للاتحاد تحقيق المزيد من النجاحات في فعالياتهم المستقبلية.