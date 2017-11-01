ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.07 دولار ليبلغ 57.05 دولارا بزيادة 1.8%، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال تداولات امس مع قيام المتعاملين بالبيع لجني الأرباح إثر مكاسب استمرت لأيام ومع انحسار توقعات ارتفاع السوق التي دفعت خام برنت فوق الستين دولارا للبرميل وذلك بفعل احتمالات زيادة الصادرات الأميركية، حسب «رويترز».

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 14 سنتا بما يعادل 0.2% عن التسوية السابقة لتسجل 60.76 دولارا للبرميل، وانخفض الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا عن الإغلاق السابق إلى 54.04 دولارا للبرميل.