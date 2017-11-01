5 آلاف محطة وقود في أوروبا.. وتزويد 200 خط طيران في 70 مطاراً

أحمد مغربي

قال مدير إدارة المشاريع المشتركة في شركة البترول العالمية فيصل سالم ان التشغيل التجاري لمصفاة فيتنام حدد خلال الربع الأول من 2018، مشيرا إلى أن الطاقة التكريرية للمصفاة تبلغ 200 ألف برميل يوميا عند التشغيل وتخطط الشركة لمضاعفتها مع الشركاء مستقبلا لتصل إلى 400 ألف برميل يوميا.

وأضاف سالم خلال حلقة نقاشية نظمتها وزارة النفط أمس بعنوان «مصفاة فيتنام الإنجازات.. والبقية تأتي»، أن الشركة لديها خطة طموحة للتوسع في الأسواق الآسيوية بالإضافة إلى مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عمان الذي سيتم تشغيله خلال العام المقبل. وقال إن الطاقة التكريرية لشركة البترول العالمية ستصل إلى 300 ألف برميل يوميا لكامل المصافي التي تديرها الشركة عقب تشغيل مصفاة فيتنام.

وأضاف أن حجم النفط الكويتي الموجود حاليا في خزانات مصفاة فيتنام يبلغ 4 ملايين برميل انتظارا للانتهاء من التشغيل الأمن للوحدات المساندة وسوف يتبعها تشغيل الوحدات الرئيسية وإدخال النفط فيها. وذكر ان منتجات مصفاة فيتنام مبيعة لمدة 16 عاما منذ بدء التشغيل.

وفيما يخص مصفاة ميلازو قال: إن حصة الكويت تبلغ 50% منها، كما أن نظام عمل المصفاة مع الشركاء وفق آلية استخدام أيام التناوب لكل شريك، حيث إن الطاقة التحويلية لشركة البترول العالمية تبلغ 100 ألف برميل يتم استخدام 40 ألف برميل حاليا من النفط الكويتي، موضحا انه تتم دراسة مشروع لرفع حجم النفط الكويتي إلى 75 ألف برميل.

وعن نوعية النفوط المستخدمة في مصفاة فيتنام، قال إنها مصممة لتكرير النفط الكويتي ولا يوجد ما يمنع من استخدام نفوط أخرى لتحسين اقتصاديات ورفع كفاءة الوحدات لتعظيم العائد.

وأوضح أن التأخير في تشغيل مشروع مصفاة فيتنام لا يذكر مقارنة بحجم المشروع نظرا للتدقيق في عمليات الأمن والسلامة.

ربحية النفط الكويتي

بدورها قالت مديرة التخطيط الشامل في شركة البترول العالمية فاطمة الحميدان إن مصفاة فيتنام مصممة للتعامل مع النفط الكويتي، وفي حال تحقيق النفوط الأخرى ربحية اكثر لا مانع من دراسة ذلك، مشيرة إلى انه تم تصميم المصفاة لاستخدام النفط الكويتي وإيجاد منافذ أمانة طويلة الأمد للنفط الكويتي ولا نسعى لاستخدام أنواع أخرى من النفوط كهدف استراتيجي.

وذكرت أن أنشطة الشركة الحالية تتركز في مصفاة ميلازو إيطاليا بالإضافة إلى مصانع زيوت التزييت في بلجيكا والسويد وإيطاليا وكذلــك مركــز الأبحــاث والتكنولوجيا في هولندا لتقديم الدعم الفني لعمليات الشركة المختلفة في أوروبا والشركات الزميلة في الكويت.

وأشارت الى أن الشركة لديها موانئ في نابولي وسيجسمي وفيسكو وتبلغ محطات الوقود حوالي 5000 محطة في كل من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وإيطاليا ولسويد والدنمارك.

وأوضحت أن «البترول العالمية» تمتلك عددا من محطات خدمات الديزل الدولية وشبكة من 537 محطه أوتوماتيكية بالكامل في أوروبا تقدم خدماتها على مدار الساعة لتزويد 17.5 ألف شركة نقل بري بوقود الديزل في 21 دولة أوروبية.

وأشارت إلى أن الشركة تقوم بتزويد 200 خط من خطوط الطيران موزعة على 70 مطارا في 21 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأقصى.

وذكرت أن الشركة تقوم بدراسة عدة فرص استثمارية في آسيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة، وذلك من خلال التوسع في نشاط تكرير النفط الكويتي الخام في الأسواق ذات النمو الاقتصادي المرتفع.

وقالت إن مصفاة فيتنام تعتبر المصفاة الثانية لتكرير النفط في فيتنام والأولى التي تشهد مشاركة مستثمرين أجانب بها وستتولى مؤسسة البترول الكويتية مسؤولية تزويد المنشأة الجديدة بالنفط الخام ضمن اتفاقيه تزويد مشتركه طويله الأمد.

وبينت أنه تم توقيع اتفاقيات تمويل للمشروع تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 5 مليارات دولار مع مؤسسات تمويل عامة وبنوك تجارية عالمية ومحلية، ويتحمل الشركاء توفير القيمة المتبقية للمشروع والبالغة أربعة مليارات دولار بشكل مباشر من بينها 1.487 مليار دولار تتكفل بها شركة البترول الكويتية العالمية طبقا لحصتها من المشروع.