- الغنيم: نركز على الارتقاء بسوق الترفيه العائلي
أعلنــت الرئيــسة التنــفيذية وعـضوة مجلس الادارة لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية «فيوتشركيد» رشا الغنيم عن تحقيق الشركة أرباحا عائدة لمساهمي الشركة الأم بلغت 1.5 مليون دينار عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، وبربحية سهم 13.68 فلسا، وبإجمالي موجودات 22.9 مليونا، كما بلغت حقوق مساهمي الشركة الأم 21.1 مليونا، وإجمالي المطلوبات 1.3 مليون.
وتوقعت الغنيم أن تواصل الشركة أداءها التشغيلي والمالي القوي خلال الفترات المقبلة وتحقيق طفرات نوعية في الأداء، من خلال اتخاذ المزيد من إجراءات التطوير النوعية التي تصب في مصلحة مساهمي الشركة وتحقيق أرباح تشغيلية، عبر تنفيذ الاستراتيجيات الجـــديــدة والـــرؤى المستقبلية والتي ترتكز على الارتقاء بمستوى الأداء في سوق الترفيه العائلي.