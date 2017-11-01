أعلن رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة أسس القابضة أسامة الجارالله، في بيان صحافي، أن مجلس الإدارة اعتمد البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 باجتماعه المنعقد أمس.

وحققت المجموعة ربحا صافيا عن فترة الأشهر التسعة من العام 2017 بلغ 946 ألف دينار، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق والذي بلغ به صافي الربح مبلغ 5.1 ملايين دينار، أي بانخفاض 81%. وأوضح الجارالله أن أرباح الفترة الحالية قد نتجت من عمليات مستمرة شاملة لبعض الخسائر من عمليات متوقفة، وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي يتبين أن أرباح العمليات المتوقفة كانت بواقع 11.2 مليون دينار، والخسائر من العمليات المستمرة كانت بواقع 6.1 ملايين دينار، علما أن الربح الاستثنائي خلال الأشهر التسعة من العام الماضي جاء بشكل رئيسي من بيع شركات تابعة.

النتائج المالية

وبلغ مجموع الموجودات بنهاية الأشهر التسعة 20.1 مليون دينار مقارنة بمبلغ 45.5 مليون دينار بالفترة المماثلة من العام 2016، أي بانخفاض 56%، فيما بلغت الموجودات المتداولة 11.6 مليون دينار، أي بنسبة 58% من إجمالي الموجودات.

وكان لتوزيعات المساهمين النقدية عن تخفيض رأس المال خلال 2016 والتوزيعات النقدية عن أرباح 2016 إضافة إلى استبعاد تجميع شركة تابعة ضمن البيانات المالية، الأثر الأكبر من هذا التغير.

وبلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 12.6 مليون دينار، بالمقارنة بـ 32.2 مليون دينار، أي بانخفاض 61%، وكان ذلك مرتبطا بشكل رئيسي بتخفيض رأس المال وبند الأرباح المرحلة عند المقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة م.خالد النوري إن القيمة الدفترية للسهم كما في 30 سبتمبر 2017 بلغت 126.7 فلسا للسهم بالمقارنة مع 30 سبتمبر 2016، حيث بلغت 120.3 فلسا للسهم، أي بفارق قدره 6.4 فلوس للسهم أعلى من فترة المقارنة، وبما نسبته 5.3%.

كما بلغت ربحية السهم الواحد لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مبلغ 9.46 فلوس للسهم إجمالا، بالمقارنة مع فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 حيث بلغت الربحية 19.04 فلسا للسهم إجمالا.