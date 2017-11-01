حققت شركة البترول الوطنية الكويتية إنجازا مهنيا يضاف إلى رصيدها، بفوزها بجائزة أفضل منفذ لمشاريع تقنية المعلومات في مجال الطاقة والصناعة، والتي تمنحها مجلة أخبار الحاسوب العربية ACN.

جاء ذلك في الحفل الذي نظمته المجلة في إمارة دبي مؤخرا، وجرى خلاله توزيع الجائزة التي تمنحها المجلة سنويا للمشاريع التقنية الرائدة على مستوى الشرق الأوسط.

وقد أشاد نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في الشركة عبدالله فهاد العجمي بهذا الفوز، مشيرا إلى أنه يعكس ما توليه «البترول الوطنية» من اهتمام بتطوير أعمالها، وحرصها الدائم على اعتماد أحدث وأفضل الحلول والبرامج والتطبيقات التقنية.

من جانبه، أوضح مدير دائرة تقنية المعلومات عبدالعزيز الدعيج أن حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة للجائزة، شهد مشاركة أكثر من 300 شخصية وجهة من أبرز المهتمين والمعنيين بقطاع تقنية المعلومات.

وأضاف أنه جرى ترشيح «البترول الوطنية» للفوز في ثلاثة مشاريع شاركت بها، وهي خدمات البنية التحتية والأنظمة السحابية للقطاع النفطي، والمشغل الرقمي في مصفاة ميناء عبدالله، ونظام ماكسيمو للنفط والغاز.

وقد تسلمت الجائزة رئيس مشروع دعم أنظمة الأعمال المهندسة أنوار النوح، نيابة عن رئيس فريق التطبيقات المؤسسية نبيل حيدر.