بودي: سندشن 5 وجهات جديدة خلال نوفمبر وديسمبر 2017

46 مليون دينار الإيرادات التشغيلية بنمو 5.9%

إنشاء مبنى ركاب متطور لركاب الشركة في المطار بالربع الأول من 2018



أعلنت شركة طيران الجزيرة عن نتائجها المالية للربع الثالث من 2017، محققة أرباحا تشغيلية بلغت 8.3 ملايين دينار مرتفعة بنسبة 37.8% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وحققت أرباحا صافية بلغت 8.2 ملايين دينار مرتفعة بنسبة 35.6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بالرغم من ارتفاع تكاليف الوقود بنسبة 25% خلال هذا العام.

وقالت الشركة في بيان صحافي، إن النمو القوي في أرباحها للربع الثاني على التوالي جاء مدفوعا بتدشين خطوط جديدة، وبزيادة معدل الإشغال الناتج عن موسم سفر عالي الطلب، والاستثمار في تعزيز وتطوير تجربة السفر، إلى جانب الإدارة المدروسة للتكاليف.

وجهات جديدة

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي: «لقد استثمرنا خلال العامين الماضيين بشكل كثيف في تنفيذ مشاريع توفر خدمات جديدة تساهم في تعزيز وتطوير تجربة السفر لعملائنا سواء على الأرض أو في الجو، وها نحن اليوم، نشهد ثمرة استثمارنا في هذه المبادرات من خلال بلوغنا الربع الثاني على التوالي من النمو القوي في أرباح الشركة».

وأضاف بودي: «نحن مقبلون على فصلين مثمرين على صعيد شبكة وجهات الشركة، حيث سندشن 5 وجهات جديدة في شهري نوفمبر وديسمبر من هذا العام، بينما نمضي قدما في إنشاء مبنى ركاب متطور مخصص لركاب شركة طيران الجزيرة في مطار الكويت الدولي على أن يتم إطلاقه في الربع الأول من العام 2018 كما سبق وأعلنا».

وفيما يخص توقعات نتائج الشركة بالربع الرابع من 2017، أوضح أنها تتماشى مع معدلات الطلب المعتادة في الربع الأخير، آخذين بعين الاعتبار تركز الطلب على السفر وازدهاره في النصف الثاني من ديسمبر من كل عام.

نتائج 9 أشهر

وفيما يخص نتائج الشركة خلال فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، فقد بلغت الإيرادات التشغيلية 46 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 5.9% عن نفس الفترة من 2016.

وبلغت الأرباح التشغيلية 9.5 ملايين دينار، مرتفعة بنسبة 0.4%، وسجلت الأرباح الصافية 9.5 ملايين دينار، منخفضة بنسبة 20.3% عن الفترة المماثلة، والتي تتضمن الأرباح الصافية لفترة التسعة أشهر الأولى من 2016، أرباحا غير متكررة بقيمة 2.4 مليون دينار ناتجة عن تحويل احتياطي عملات أجنبية تمت إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل. وقد بلغ معدل إشغال المقاعد 75.5%، مرتفعا بنسبة 5.5% عن فترة التسعة أشهر الأولى من 2016.

نتائج الربع الثالث

وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة خلال الربع الثالث من 2017 نحو 21.9 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 16.8% عن الربع الثالث من 2016، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 8.3 ملايين دينار، مرتفعة بنسبة 37.8%. كما بلغت الأرباح الصافية 8.2 ملايين دينار، مرتفعة بنسبة 35.6%، وبلغ معدل إشغال المقاعد 80%، مرتفعا بنسبة 13.4%.