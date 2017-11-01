أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن تحقيق خدمة «راتبي لينك» الالكترونية التي اطلقها كأحد الحلول التقنية ودأب على تسخيرها لخدمة عملائه باستخدام التكنولوجيا الحديثة، نجاحا كبيرا حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة اكثر من 850 الف عميل، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2016.

وتوفر الخدمة من خلال رابط خاص «http://Bit.ly/Ratbi-Link»، على صفحات «بيتك» على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه على الانترنت kfh.com، كافة المعلومات المتاحة حول مواعيد الرواتب والمكافآت التي تم ادراجها في حسابات العملاء، مما يجيب عن التساؤلات المهمة لدى العملاء بيسر وسهولة وسرعة.

وتتيح الخدمة المجانية «راتبي لينك» التي يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر، لعملاء «بيتك» سهولة الاطلاع على مستجدات عملية ادراج الرواتب والمكافآت أولا بأول لدى «بيتك» بكل سهولة، مما يوفر على العملاء الجهد والوقت.

وكذلك تساهم في الحد من الاتصال بوسائل التواصل الاخرى مثل مركز الاتصال، مما يساعد في تقديم مستوى خدمة افضل والتركيز مع العملاء على مواضيع وخدمات اخرى، خاصة افساح المجال امام تسويق منتجات وخدمات «بيتك» بشكل مكثف وشامل.

ويؤكد «بيتك» ان جهوده لاستخدام التقنية الحديثة ووسائل التواصل على مختلف اشكالها انما تستهدف خدمة عملائه بشكل افضل وبأعلى مستوى من الجودة والامان والسرعة، مع التركيز على ان تكون الخدمة نابعة بالفعل من تلمس احتياج حقيقي لدى العملاء، مما يساهم في تحقيق اعلى معدل من الاستخدام ورفع درجة الرضا والثقة في جودة الاداء.