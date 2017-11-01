شمشيك: نهدف لزيادة التبادل التجاري إلى 3 مليارات دولار بحلول 2020

الجوعان: 6.6 مليارات دولار حجم المشاريع التي نفذتها الشركات التركية بالكويت

ازديميري: 30 مليار دولار الاستثمارات الكويتية الخارجية نصيب تركيا منها 1.5 مليار طارق عرابي

أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان الكويت وتركيا تسابقان الزمن في مجال التعاون الثنائي المشترك، وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر إحدى المحطات الاقتصادية المهمة بالنسبة للكويت.

وقال الروضان في تصريحاته للصحافيين عقب انتهاء أعمال الاجتماع العاشر للجنة الكويتية ـ التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتي عقدت صباح أمس بحضور نائب رئيس الوزراء التركي مهمت شمشيك، وشهدت توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي، قال إن هناك قواسم مشتركة كبيرة بين الكويت وتركيا من خلال الاستثمار في الكثير من المجالات، وكذلك من خلال استثمارات الشركات التركية في الكويت ومشاركتها في إنجاز خطة التنمية.

ولفت الروضان إلى أن الاجتماعات المتواصلة بين البلدين ساهمت في تخفيف الكثير من الأعباء السابقة التي كان يعاني منها المستثمر الكويتي في تركيا من أعباء جمركية أو ضريبية وغيرها.

وكان الروضان قد أكد في كلمته التي ألقاها خلال تدشين وانطلاق أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة أن العلاقات الكويتية - التركية لطالما شكلت منذ نشأتها في بدايات القرن الماضي أنموذجا مثاليا يحتذى به في العلاقات الدولية، وذلك لما اتسمت به من مصداقية وتعاون ووحدة رأي في العديد من المواقف والأزمات التي تعرض لها البلدان الصديقان، كما ارتبطت الكويت وتركيا بعلاقات مميزة وفريدة من نوعها قائمة على الثقة والاحترام المتبادل ما كان له الأثر الكبير في استقرار الكويت من جهة وفي إيجاد أرضية صلبة ارتكزت عليها العلاقات الكويتية - التركية من جهة أخرى.

ولفت الروضان إلى أن حجم التبادل التجاري بين الكويت وتركيا بلغ ما يقارب 1.287 مليار دولار في عام 2016، وهذه الأرقام تدل على متانة هذه العلاقات الاقتصادية، لكنه أعرب عن أمله في الارتقاء بهذه الأرقام لتصل إلى مستوى العلاقات بين بلدينا وشعبينا.

من ناحيته، أكد نائب رئيس الوزراء التركي مهمت شمشيك أهمية تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة بين الكويت وتركيا، مؤكدا أن دور اللجنة الاقتصادية المشتركة هو بناء المزيد من علاقات التعاون والشراكة الثنائية بين البلدين، معربا عن إعجابه بالإنجازات التي حققتها الكويت خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف في تصريحاته الى الصحافيين، عقب توقيع اتفاقية التعاون المشتركة مع الجانب الكويتي، ان الكويت تعتبر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بسبب موقعها الجغرافي وبيئتها القانونية القوية وسياستها الخارجية المعتدلة، ناهيك عن البنية التحتية القوية والطاقة الرخيصة وغيرها من المقومات الجاذبة للمستثمر الأجنبي.

وأكد شمشيك في الوقت نفسه أن تركيا تعتبر من الدول الجاذبة للمستثمرين بسبب حجم الاقتصاد الكبير لديها، معربا عن أمله في أن يجتذب السوق التركي المزيد من الشركات الكويتية، خاصة أن تركيا أصبحت من بين أكبر 13 اقتصادا على مستوى العالم، بمعدل ناتج قومي يصل إلى أكثر من 2 تريليون دولار، متمنيا أن تحقق الشراكة بين الجانبين عوائد جيدة لكلا الطرفين. وكان شمشيك قد كشف في كلمته خلال اجتماع اللجنة المشتركة عن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الكويت خلال أسبوعين، وذلك في إطار خطوات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.

وحول حجم التبادل التجاري بين البلدين، قال شمشيك إن التجارة بين البلدين تضاعفت خلال آخر 5 سنوات، إذ في الوقت الذي بلغ حجم التبادل التجاري بنهاية 2016 نحو 1.3 مليار دولار، فإن هناك 300 شركة كويتية تعمل في تركيا بحجم استثمارات كويتية يبلغ 1.6 مليار دولار، مبينا أن الكويت تأتي في المرتبة الـ 11 من ناحية الشركات التركية العاملة، والتي تنفذ نحو 34 مشروعا تصل قيمتها إلى نحو 6.5 مليارات دولار.

وأشار إلى عدد الزوار الكويتيين إلى تركيا الذي بلغ نحو 270 ألف زائر في 2010، وأن تملك الكويتيين للعقارات التركية سجل في 2010 نحو 1640 عقارا، فيما بلغ نحو 6 آلاف عقار في 2017.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة وتجارة صناعة الكويت فهد الجوعان ان القيادات السياسية العليا في البلدين تبادلا خلال العقد الماضي أكثر من عشر زيارات رسمية لتوثيق التعاون في كل المجالات بين البلدين الصديقين وشعبيهما، مبينا أن آخر هذه الزيارات رفيعة المستوى زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للكويت في مايو الماضي، وزيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتركيا قبل ذلك بشهرين.

وبين أن حجم التبادل التجاري ارتفع من 300 مليون دولار عام 2003 إلى 1.3 مليار في 2016، وارتفع حجم المشاريع التي نفذتها شركات تركية في الكويت من 500 مليون دولار عام 2003 إلى أكثر من 6.6 مليارات دولار هذا العام 2017، ليرتفع بذلك إجمالي حجم هذه المشاريع منذ 2003 حتى الآن إلى أكثر من 50 مليار دولار.

مجلس العلاقات الخارجية

من جانبها، قالت عضو مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية ايبرو ازديميري إن الاستثمارات الكويتية الخارجية تصل إلى نحو 30 مليار دولار، بينما لم تحصل تركيا منها سوى على 1.5 مليار.