نفذت شركة «إدارة الاملاك العقارية- ريم» صباح امس تجربة إخلاء وهمي ناجحة للعاملين والمؤجرين في برج «إنجازات» الواقع بمنطقة العاصمة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء وإدارة الطوارئ الطبية، وذلك لمعرفة مدى الجهوزية الفعلية للبرج من ناحية التقنية في مثل هذه الظروف الطارئة، وتقييم خطط الطوارئ وتطورها لتصبح أكثر فاعلية في مختلف الحالات، وتدريب الموظفين على التعامل مع الطوارئ وتطبيق تعليمات الأمان والالتزام بالضوابط الموضوعة، التي تم تدريبهم عليها قبل تنفيذ الإخلاء.

وبمجرد انطلاق أجهزة الإنذار في تمام الساعة العاشرة صباحا، نفذ المتواجدون في برج إنجازات عملية الإخلاء بكل نجاح وفي زمن قياسي، وتجمعوا في منطقة تجمع آمنة ومحددة مسبقا خارج المبنى خلال دقائق، وبالتعاون مع بعض المشرفين الذين تم تحديدهم وتدريبهم على تنفيذ سيناريو الإخلاء بكل دقة واحتراف.

وحول هذه التجربة أشاد مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة إدارة الأملاك العقارية «ريم» أحمد الرومي بتعاون جميع رواد البرج وتنفيذهم للتعليمات الموضوعة مسبقا، الأمر الذي يدل على مدى الوعي الامني لدى كافة المستأجرين في البرج.

واضاف ان الشركة تحرص دائما على وضع سيناريوهات وخطط إخلاء للمباني التي تديرها ضمن برامج مسبقة تحسبا لأي طارئ، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاح الذي حققه التمرين بفضل تفاعل كافة الجهات الحكومية، بما يعزز من أمن وسلامة كافة مباني الشركة.

في الوقت ذاته كشف الرومي عن فعاليات أخرى تخطط الشركة لتنفيذها في القريب العاجل، من بينها حملة للتبرع بالدم سيتم تنظيمها في برج إنجازات في ٩ نوفمبر.