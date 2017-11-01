حيات: شركاتنا الرئيسية تعايشت مع الظروف الصعبة وستحقق أداء أفضل العام المقبل

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) في بيان صحافي أمس عن تحقيق صافي ربح 22.3 مليون دينار أو 11.22 فلسا للسهم الواحد، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع ربح 40 مليون دينار أو 24.62 فلسا للسهم الواحد للفترة المقابلة من عام 2016.

وبلغت الأرباح الصافية للشركة خلال الربع الثالث من العام (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2017) 8.2 ملايين دينار بالمقارنة بربح بقيمة 12 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ مجموع الأصول المجمعة خلال هذه الفترة 9.7 مليارات دينار بالمقارنة مع 10 مليارات دينار كما في نهاية 2016.

وبمناسبة الإعلان عن هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لقطاع البنوك في شركة مشاريع الكويت مسعود حيات إن الأشهر التسعة الأولى من 2017 كانت صعبة، كما هو متوقع على خلفية سلسلة من التحديات الخارجية التي تواجهها المنطقة والشركة.

وأضاف حيات: «استطاعت شركاتنا الرئيسية الاستمرار في التعايش مع بيئة الأعمال الصعبة التي لا تزال تؤثر على أدائنا هذا العام.

في حين وفرت لنا السياسات الداخلية الحكيمة التي اتبعناها على مدار السنوات الماضية القدرة على تحقيق النتائج التي توقعناها، وذلك في الوقت الذي نواصل فيه العمل في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة وتوترات جيوسياسية تعصف بالمنطقة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإننا ما زلنا على ثقة بأن أداء شركاتنا سيكون متماشيا مع توقعاتنا، وبينما ما زلنا متفائلين بحذر فإننا نعتقد أن شركاتنا الرئيسية ستكون أكثر قدرة على تحقيق أداء أفضل في العام المقبل».