جيف بيزوس مؤسس «أمازون» في صدارة أثرياء العالم

أظهر مؤشر «بلومبيرغ» لقائمة أكبر 500 ملياردير حول العالم بنهاية شهر أكتوبر خلو القائمة من المليارديرات الكويتيين، فيما احتوت القائمة على 8 مليارديرات عرب بلغ إجمالي ثرواتهم 65.6 مليار دولار، حيث جاء على رأسهم الوليد بن طلال بثروة بلغت قيمتها 18.9 مليار دولار وفي المرتبة الـ 51 عالميا.

وتصدر السعوديون قائمة المليارديرات العرب في مؤشر «بلومبيرغ»، حيث جاء محمد العمودي خلف الوليد بن طلال بثروة بلغت 10.1 مليارات دولار، حيث تتركز ثروة العمودي في قطاع الطاقة فيما حل في المرتبة الـ 141 بقائمة «بلومبيرغ».

وجاء ثالثا في القائمة على مستوى العرب رجل الأعمال السعودي محمد الجابر بثروة تقدر قيمتها بنحو 8.25 مليارات دولار ليحل في المرتبة الـ 185 عالميا، وتتركز استثمارات الجابر في قطاع التجزئة.

وحل ماجد الفطيم في المرتبة الرابعة عربيا و205 في القائمة عالميا بثروة تقدر قيمتها بنحو 7.69 مليارات دولار، حيث زادت ثروة الفطيم 1.1 مليار دولار منذ بداية العام، وجاء حسين سجواني في المرتبة الـ 299 بقائمة «بلومبيرغ» والخامس عربيا بثروة بلغت 5.78 مليارات دولار.

وجاء عبدالله الغرير في المرتبة الـ 6 عربيا والـ 348 في قائمة «بلومبيرغ» بثروة بلغت 5.29 مليارات دولار، حيث زاد ثروته بنحو 535 مليون دولار منذ بداية العام.

وحل المصري نجيب ساويرس بثروة تبلغ 4.89 مليارات دولار في المرتبة الـ 385 في القائمة والـ 7 عربيا، تلاه السعودي سلطان الكبير بثروة بلغت 4.75 مليارات دولار في المرتبة الثامنة والأخيرة عربيا فيما حل في المرتبة الـ 398 بـقـائمة «بلومبيرغ».

واحتل جيف بيزوس مؤسس «أمازون دوت كوم» صدارة أثرياء العالم متفوقا على مواطنه المؤسس الشريك لـ «ميكروسوفت» بيل جيتس، بحسب مؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات لتبلغ ثروته 94.5 مليار دولار فيما بلغت ثروة بيل غيتس 88.5 مليار دولار وحل وارن بافيت ثالثا بثروة تبلغ 80.9 مليار دولار.

انضم بيزوس إلى مؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات في أبريل 2012، واحتل حينها المرتبة الخامسة والثلاثين بثروة تقدر بـ 18 مليار دولار، ومنذ ذلك التاريخ، زادت ثروته بنسبة 419%.

تضاعف حجم ثروة مؤسس «أمازون» في عام 2015، وعلى مدار العامين الماضيين حتى الآن، قفزت هذه الثروة بنحو 35 مليار دولار.