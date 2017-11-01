قال محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية د.محمد الهاشل إنه في إطار التعاون المستمر بين بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية لتجسيد أهمية المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في المجالات المرتبطة بخدمة المجتمع، بما في ذلك بناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية في الكويت، ومواصلة لتنفيذ برنامج توظيف وتدريب الكويتيين حديثي التخرج، وكثمرة للتعاون بين بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية، تم البدء في استقبال طلبات الدفعة السابعة من الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الوطني لتأهيل حديثي التخرج للعمل المصرفي، ويهدف البرنامج إلى اختيار نخبة من حديثي التخرج لتدريبهم وتطوير مهاراتهم في العمل المصرفي من خلال التدريب النظري والميداني لمدة سنة في البنوك الكويتية وبعض المؤسسات العالمية المشهود لها بالكفاءة والسمعة في مجال العمل المصرفي، وبما يوفر لهم فرصة اكتساب خبرة عملية ومهنية تمهيدا لدخولهم في مجال العمل المصرفي لدى البنوك المحلية، وليكونوا نواة لجيل جديد متميز من القيادات الواعدة في العمل المصرفي.

وأضاف المحافظ أن هذا البرنامج المتميز يأتي بمبادرة ودعم من بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية، وإدارة معهد الدراسات المصرفية الذي عمل على تصميم وإعداد وتنفيذ ذلك البرنامج لتعزيز أداء الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي في الكويت بنخبة متميزة من الكويتيين حديثي التخرج المتميزين دراسيا وتدريبيا.

وأوضح أن هذا البرنامج يشكل أحد أفضل الخيارات المتاحة لحديثي التخرج ممن يرغبون في العمل في القطاع المصرفي، وذلك بما يشتمل عليه من تنوع في المجالات المصرفية والمالية بما يعكس رؤية مستقبلية تتفاعل مع التطورات في العمل المصرفي والمالي، وبما يجعل مخرجات هذا البرنامج تتسم بالجودة العالية، حيث تضافرت على تنفيذه ودعمه جهود مخلصة في إطار التعاون فيما بين بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، وجهود معهد الدراسات المصرفية الذي نجح في التعاون وعقد اتفاقات تدريب مع بنوك عالمية متميزة في مجالات إدارة الثروات والأصول على مستوى العالم.

واختتم د.الهاشل تصريحه بالتأكيد على أن بنك الكويت المركزي سيواصل جهوده الحثيثة في توفير أفضل فرص التدريب للشباب الكويتي في إطار دعمه المستمر لرفد القطاع المصرفي بالكفاءات بما يعزز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن جهود بنك الكويت المركزي الخاصة بتنمية وتطوير الكوادر الوطنية تشمل على طرح وتطوير العديد من البرامج ذات المستوى الرفيع بالتعاون مع كوكبة من أفضل المدربين في العالم.