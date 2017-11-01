أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز وشركة جبل عمر للتطوير، خططهما لافتتاح فندق جديد للمجموعة في مكة، والذي سيتم تشييده ضمن مشروع جبل عمر العقاري المتكامل.

ويمتاز المشروع بموقعه بجوار الحرم المكي، والذي يسهل الوصول منه إلى المشاعر المقدسة مع إطلالات على الحرم، ليقدم أماكن إقامة مميزة في المدينة.

ويعد فورسيزونز مكة المكرمة الواقع في جبل عمر ثاني فنادق المجموعة في المملكة، حيث ينضم إلى فندق فورسيزونز الرياض في مركز المملكة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس والمدير التنفيذي لفنادق ومنتجعات فورسيزونز جيه آلان سميث: «تم تصميم هذا المشروع على وجه الخصوص لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن وزوار مكة المكرمة. كما سيقدم هذا الصرح الجديد بشكل يتناسب مع توفير خدمات مخصصة استثنائية، ما يعزز الشعور الروحاني لجميع زوار مكة المكرمة».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير ياسر بن فيصل: «سيتم إنشاء فندق فورسيزونز مكة المكرمة بالتعاون مع شركائنا من كبرى شركات التصاميم المعمارية العالمية ومجموعة فورسيزونز، حيث سنعمل على تقديم رؤية لتجربة الضيافة المتميزة لعملائنا، والتي تهدف إلى تعزيز الخدمات الفخمة لقطاع الحج والعمرة».