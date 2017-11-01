أحمد موسى

قفزت الكويت 6 مراكز في ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 الصادر عن البنك الدولي لتقفز من المرتبة 102 إلى 96.

وقال التقرير ان إنشاء النافذة الواحدة ساهم في تحسن ترتيب الكويت في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالإضافة إلى تحسن التسجيل عبر الإنترنت.

وأشار إلى ان هناك إجراءات ساهمت في تحسين ترتيب الكويت منها تسجيل الملكية بطريقة أسهل عن طريق تقليل عدد الأيام اللازمة لتسجيل الملكية وتحسين الشفافية في نظام إدارة الأراضي.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز 21 لتتقدم بذلك 5 مراكز من المركز 26 في التقرير السابق وفقا لبيانات التقرير.

وخلص التقرير إلى ان السعودية، أكبر اقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتلت المركز 92 من بين 190 دولة لتتراجع مركزين عن التقرير السابق.

وقال البنك الدولي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوجه عام نفذت «29 إصلاحا في السنة الماضية.. وخلال الأعوام الـ 15 الماضية نفذت المنطقة 292 إصلاحا.

ونتيجة لذلك يستغرق بدء النشاط التجاري 17 يوما في المتوسط في المنطقة بالمقارنة بـ 43 يوما في عام 2003. لكن المنطقة تتخلف في القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين إذ ان 14 اقتصادا تفرض حواجز إضافية على رائدات الأعمال».

وأظهر التقرير ان مصر تراجعت ستة مراكز في ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم، وذلك مقارنة بالمركز 122 في التقرير السابق.