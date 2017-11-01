9 من كل 10 باحثين عن عمل يسعون للعمل في شركات توفر لهم برامج تدريب وتطوير مهني

أثبت التدريب أثناء العمل أهميته للمهنيين في جميع أنحاء العالم، خاصة المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين يتفقون إلى حد كبير على الفوائد المتعددة التي تترتب عليه.

ووفقا لاستبيان أجراه «بيت.كوم»، تحت عنوان «التدريب أثناء العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، صرح أكثر من 9 من كل 10 أشخاص (91.4%) بأنهم يبحثون عن الشركات التي تقدم برامج تدريب وتطوير مهني واضحة، أثناء فترة بحثهم عن عمل.

في الواقع، قال حوالي 7 من كل 10 مشاركين (69.3%) أن توافر «فرص التدريب والتطوير» هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لهم إلى جانب الراتب عند تقييمهم لعروض العمل، يليه «التوازن بين الحياة المهنية والشخصية» (بحسب 12.3% من المشاركين)، و«نوع العمل والمسؤوليات» (10%)، وأخيرا «بيئة العمل وثقافة الشركة» (8.4%).

وإضافة إلى ذلك، صرح 85% من المشاركين بأنهم مستعدون لترك وظيفتهم الحالية لإيجاد فرص تدريب وتطوير أفضل في شركة أخرى.

ويبدو أن التدريب أثناء العمل له أهمية كبيرة في مكان العمل، حيث أظهر الاستبيان أكثر من ثلاثة أرباع (77.3%) الشركات التي يعمل فيها المشاركون توفر فرص تدريب وتطوير مهني، ويتفق 83% منهم على أن معظم المناصب المبتدئة تمتلك برنامج تدريب وتطوير مهني متميز. أما الأمر الأكثر إيجابية فيتمثل بالإجابة عن السؤال المتعلق بجودة برامج التدريب والتطوير في مكان العمل، حيث قال حوالي 8 من كل 10 مشاركين (77.1%) أنهم راضون عن الفرص المتاحة في مكان عملهم، في حين قال أكثر من الثلثين (69.4%) أنهم «راضون تماما» عن هذا الجانب.

وأشار حوالي ثلثي المشاركين (63.3%) إلى أن زيادة الإنتاجية تعتبر من أهم مزايا التدريب أثناء العمل، في حين قال الثلث المتبقي (28.7%) أن أهم مزايا التدريب تتمثل في زيادة الإنتاجية بالإضافة إلى زيادة رضا الموظفين، وتعزيز صورة الشركة وثقافتها وتوفير خطة ترقية مهنية أفضل.

ويعتقد 7 من كل 10 أشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (70.7%) أن الخريجين الجدد والمتدربين يمكن أن يستفيدوا أكثر من التدريب أثناء العمل، في حين قال 16.3% أن جميع المستويات المهنية (الخريجون الجدد، والمهنيون في المناصب المتوسطة، والمديرون) يمكنهم الاستفادة من التدريب أثناء العمل.

وعندما سئل المشاركون عن توقعاتهم الخاصة بالتدريب أثناء العمل، يتوقع 8 من كل 10 مشاركين (82.1%) أن يمتلك صاحب العمل خطة ترقية وظيفية خاصة بهم قبل البدء بوظيفة جديدة. ومع ذلك، أكد 88.2% من المهنيين في المنطقة على ضرورة وجود مرشد أو مدرب خلال الأشهر القليلة الأولى عند البدء في عمل جديد.

وفيما يتعلق بأنواع فرص التدريب التي يهتم بها المهنيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اختار غالبية المشاركين (80%) فرص التدريب التقنية/المتعلقة بالوظيفة، يليها تنمية المهارات القيادية (12.2%)، في حين اختارت نسبة 7.8% تنمية المهارات الشخصية.

أما بالنسبة لنهج التدريب الأكثر فعالية، اختار 80.7% من المشاركين «الدورات ومصادر التعليم عبر الإنترنت»، يليها «المؤتمرات وورش العمل والفعاليات الخاصة بالقطاع» (بحسب 12.7%)، بينما اختارت نسبة 3.8% «طرق التعليم الصفية التقليدية»، ونسبة 2.8% «التوجيه بشكل فردي من قبل الزملاء».