أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أمس أسعارا جديدة لغاز البترول المسال «البروبان» و«البيوتان» لشهر نوفمبر 2017.

وقالت المؤسسة إن غاز «البروبان» سيباع بـ 575 دولارا أميركيا للطن المتري الواحد لشهر نوفمبر المقبل، موضحة أن غاز «البيوتان» سيباع بـ 580 دولارا أميركيا للطن المتري الواحد خلال نوفمبر 2017.

ويستخدم غازا البترول المسال «البروبان» و«البيوتان» في صناعة البتروكيماويات، إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود للطبخ وفي مجالات التدفئة وغيرها من الاستخدامات المختلفة.

وتتأثر أسعار الغاز المسال من «البروبان» و«البيوتان» بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا أو انخفاضا والتي تعد المحدد الرئيسي لأسعار هذه المواد، إضافة الى تأثرها بارتفاع وانخفاض قيمة الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية، كذلك لأسباب أخرى منها الجيوسياسية والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.