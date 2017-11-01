قال بنك وربة إن قيمة استثمار البنك في صفقة الاستحواذ على منشأة تجارية في الولايات المتحدة الأميركية تقدر بنحو 35.5 مليون دولار بما يعادل 10.7 ملايين دينار.

وأضاف البنك في بيان للبورصة ان المنشأة التي تم الاستحواذ عليها تقع في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأميركية.

وأوضح البنك ان صفقة الاستحواذ وقيمتها تعد من الأعمال الاعتيادية اليومية التي يجريها بنك وربة.

كان البنك أعلن منتصف الأسبوع الماضي عن الاستحواذ المشار إليه بالتعاون مع مستشاره العقاري بالولايات المتحدة الأميركية «بنتال كينيدي».

كانت أرباح البنك ارتفعت 441% في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 4.7 ملايين دينار، مقابل ربح 877 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2016.