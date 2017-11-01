زار الأمير الكساندر هيكتور دي أفيانو من لوكسمبورغ يرافقه وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طلال العذبي، معرض أحمد الجابر للنفط والغاز، وكان في استقبال الزوار من شركة نفط الكويت مدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام محمد البصري ورئيس فريق تخطيط الأعمال المتكاملة أسامة الرحماني، حيث قام الأمير الكساندر بجولة في أقسام المعرض والتي احتوت على أصل النفط وكيفية تشكل المخزونات النفطية في الكويت ومن ثم مرحلة الاستكشاف والتي تحدثت بالتفصيل عن عمليات البحث عن النفط، وشملت أقسام المعرض أيضا شرحا مبسطا عن استخراج النفط إلى تكريره وعرض ما يمثله النفط من أهمية في حياتنا اليومية وجميع المنتجات المرتبطة بالصناعة النفطية، وأيضا تم عرض قصة إطفاء آبار النفط، وتم تقديم عرض خاص بأبطال فريق الإطفاء الكويتي الذي واجه الاحتراق المدمر للآبار النفطية بعد تحرير الكويت عام 1991.

وأبدى الأمير الكساندر هيكتور إعجابه بكل ما احتواه المعرض من تقنية وتطور في مجال الصناعة البترولية وأن المعرض بالفعل يعد مفخرة لتاريخ الكويت الحديث.

وفي ختام الزيارة تقدم الأمير الكساندر بالشكر لشركة نفط الكويت على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وقد شارك في الزيارة الشيخة تماضر الخالد مدير إدارة الإعلام البترولي والعلاقات العامة بالإنابة وفارس العبيد المستشار بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وغالب عبداللطيف مدير إدارة الاستكشاف والتطوير وفهد عبدالرحمن الهولي مدير إدارة الحفر والإنتاج وحسين الصراف منسق علاقات عامة في وزارة النفط.