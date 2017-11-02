الناقلة تمنح 20 فائزاً محظوظاً عضوية ذهبية في نادي الامتياز





تحتفل الخطوط الجوية القطرية بمرور عشرين عاما على إطلاق عملياتها بتقديم عروض رائعة على تذاكر الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، بالإضافة إلى منح 20 فائزا محظوظا عضوية ذهبية في نادي الامتياز، ومنح أعضاء نادي الامتياز خصومات تصل إلى 50% على استبدال الأميال إلى وجهات مختارة على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية.



وتسري هذه العروض من الأول وحتى العاشر من شهر نوفمبر، حيث يحظى المسافرون بالفرصة لحجز تذكرتين على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال بسعر تذكرة واحدة، أو حجز ثلاث تذاكر على الدرجة السياحية بسعر تذكرتين، مع صلاحية سفر من الأول من شهر نوفمبر 2017 وحتى 31 أكتوبر 2018.



وقال إيهاب أمين، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: «يسعدنا إطلاق هذه العروض الرائعة عالميا للاحتفال بمرور 20 عاما على إطلاق عمليات الخطوط الجوية القطرية.



ونتطلع إلى منح مسافرينا الأوفياء ما يستحقونه بتقديم أسعار رائعة على تذاكر الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في احتفالاتنا والسفر معا إلى كل مكان».



وأضاف أمين: «سيستفيد المسافرون من شتى أنحاء العالم من هذا العروض المميزة، والتي ستمكنهم من التخطيط المسبق لرحلتهم القادمة إلى أكثر من 150 وجهة عالمية على شبكة وجهاتنا، سواء كانت هذه الرحلة بغرض السياحة أو السفر».



وبالتزامن مع هذه العروض، أطلقت الخطوط الجوية القطرية حملة لمدة 20 يوما على قنوات التواصل الاجتماعي اعتبارا من يوم 26 أكتوبر 2017، وذلك بإستخدام الوسم #20ReasonsToFly، حيث استعرضت عبر هذا الوسم إنجازاتها خلال العشرين عام الماضية.

وأطلقت الخطوط الجوية القطرية خلال الأشهر الماضية العديد من الحملات العالمية الناجحة، بما في ذلك حملة «سافر مع أفضل خطوط طيران في العالم» التي احتفلت بفوز الناقلة القطرية بجائزة أفضل خطوط طيران في العالم من سكاي تراكس، وحملة «باقات السفر حول العالم» والتي أتاحت للمسافرين فرصة الفوز بجوائز كبرى لا مثيل لها، بما في ذلك السفر مجانا لمدة عام كامل إلى أي وجهة على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية الواسعة.

وأضافت الخطوط الجوية القطرية عددا من الوجهات الجديدة إلى شبكة وجهاتها المتنامية في عام 2017، بما في ذلك أوكلاند في نيوزيلندا ودبلن في إيرلندا ونيس في فرنسا وبراغ في التشيك. وسوف تدشن الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى العديد من الوجهات قبل نهاية عام 2018، بما في ذلك كانبيرا في أستراليا وسانت بطرسبرغ في روسيا وكاردف في المملكة المتحدة وغيرها الكثير من المحطات.