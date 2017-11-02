الجائزة الكبرى بانتظار صاحب الحظ السعيد





أعلن بنك الكويت الدولي أن حملته الترويجية الجديدة لحساب الراتب «امسح واربح» توجت 230 فائزا محظوظا خلال 230 يوما، حيث ربحوا نصف راتب شهري لغاية 500 دينار كحد أقصى، إلى جانب العملاء الذين ربحوا جوائز نقدية فورية تصل قيمتها لغاية 12 ألف دينار، مشيرا إلى أن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني مازالت بانتظـــار سعيد الحظ.

هذا، وقد فاز في السحب الثالث والعشرين كل من: جمانه ماهر حسن بهبهاني، عبدالعزيز نايف راشد المطيري، يوسف سعد محمد العازمي، يعقوب يوسف حاجي عبدالهادي، مها علي شنان العنزي، خديجة أحمد مطر نهار، عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الكندري، أحلام سعد عامر الشمري، منيرة مطلق شليوي العتيبي، ماجد عبد اللطيف علي حسين.

وقد صممت هذه الحملة خصيصا لعملاء حساب الراتب الكويتيين، حيث تمنحهم قسائم «امسح واربح» عند فتح الحساب ما يؤهلهم لربح جوائز نقدية فورية بقيمة 150 دينارا، 200 دينار، 300 دينار ولغاية 12 ألف دينار، كما شملت الحملة 23 سحبا أسبوعيا ربح فيها 230 فائزا راتب نصف شهر يصل بحد أقصى لغاية 500 دينار، فضلا عن دخول السحب النهائي على الجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني هوراكان.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد في البنك يوجين جاليجان بأن حملة «امسح واربح» لاقت نجاحا كبيرا وحققت أصداء واسعة بين عملاء البنك الحاليين والجدد، وذلك بفضل أهدافها الرامية لمكافأتهم ومنحهم جوائز قيمة تدعم التزاماتهم المالية على اختلافها، موضحا أن الحملة صممت لتمنح كل عميل يفتح حساب راتب جديدا فرصة الاستفادة من الحملة فورا، وذلك بمجرد فتح الحساب وتحويل راتبه إلى البنك خلال 3 أشهر، إلى جانب الاستمتاع بمزايا حساب الراتب المميزة.

وتشمل مزايا حساب الراتب الاستثنائية الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، وقرض حسن لغاية 5000 دينار مع فترة سداد مرنة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى ميزة استخدام بطاقة السحب الآلي محليا وعالميا، مع إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.