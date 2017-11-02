التبرع سيُخصص لمساعدة الأشخاص المتضررين من الصراعات والحروب والكوارث





قدم البنك الأهلي الكويتي امس تبرعا ماليا لصالح جمعية الهلال الأحمر الكويتي، حيث طرح البنك بطاقة Freedom مسبقة الدفع مجانا لعملائه خلال موسم الحج وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2017.



وقد تم إعفاء العملاء من دفع رسوم إصدار البطاقة البالغة 10 دنانير، والتبرع بهذه الرسوم لصالح جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ويأتي هذا التبرع ضمن إطار التزام البنك بدعم مبادرات الخدمة المجتمعية.

وفي أعقاب نجاح الحملة، قدم ستيوارت لوكي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي الكويتي شيكا بمبلغ التبرع إلى مها البرجس الأمين العام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي، التي أعربت عن امتنانها وتقديرها للبنك على هذه المبادرة الكريمة، وأوضحت أن هذا التبرع سيخصص لدعم ومساعدة الأشخاص المتضررين من الصراعات الاجتماعيـــة والحــــروب والكوارث الطبيعية.



وتعتبر بطاقة السفر Freedom بطاقة متعددة العملات، وهي حل مثالي لعملاء البنك كثيري السفر، حيث تتيح لهم ميزة الدفع النقدي، فضلا عن مزايا الأمان والراحة والحرية.

وتوفر البطاقة إمكانية التعامل بعدد 11 عملة أجنبية بأسعار صرف جذابة، ويمكن الحصول على البطاقة من خلال أي فرع من فروع البنك الأهلي الكويتي وهي متاحة لأي عميل سواء من عملاء البنك الحاليين أو الأفراد الآخرين من غير عملاء البنك بشرط ألا تقل أعمارهم عن 18 عاما.