أعلنت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود عن إعادة إطلاق خدمة التزود بالوقود في محطة الجابرية الواقعة في قطعة 2 شارع 11، وبذلك تكون المحطة السادسة عشرة التي تم تطويرها وسوف يتمكن العملاء في وقت قريب من الاستفادة من خدمات غسل السيارات ومركز خدمة السيارات والسوق المركزي.



وكانت «الأولى للوقود» قد عملت على إغلاق المحطة بالكامل من أجل تطوير شامل للمحطة وفقا لخطتها الرامية إلى تحويل كل محطاتها إلى نموذجية.



وحول إعادة افتتاح المحطة وخطتها التطويرية صرح عادل العوضي الرئيس التنفيذي للشركة قائلا: كما وعدت الأولى روادها في تطوير المحطات وتحويلها إلى محطات نموذجية قمنا بإعادة افتتاح محطة الجابرية طبقا للمعايير المعتمدة من الشركة «الأولى للوقود»، كما تمت إضافة سوق مركزي وتوسعة خدمة السيارات والعمل أيضا على إضافة محطة الغسل الآلي التي تم بناؤها وتشغيلها وفق أحدث الأجهزة ومواد التنظيف، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى مرافقة لغسل المركبات كالتنظيف الداخلي وغسل المحرك وتلميع الإطارات.

وأضاف العوضي أنه سوف يتم العمل على استكمال خطة التطوير حسب الجدول الزمني الموضوع، حيث سيشمل التطوير لنهاية لهذا العام 3 محطات أخرى.