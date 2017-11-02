قال الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري فرهاد عزيزي إن نسبة المستثمرين الإماراتيين والخليجيين باتت تشكل نحو 55% من قاعدة عملاء الشركة، مرجعا ذلك الى مكانة دبي كوجهة مفضلة في الشرق الأوسط للمستثمرين الخليجيين الراغبين في الاستثمار بسوق العقار.

واكد عزيزي، في بيان صحافي، ان استقرار السوق الاماراتي لايزال المحرك الرئيسي الذي يدفع الكويتيين بشكل خاص ومواطني دول الخليج بشكل عام إلى اختيار الاستثمار بعقارات دبي، حيث وصل سوق العقار في دبي إلى مرحلة النضوج خلال السنوات القليلة الماضية، وشهد تحولا كبيرا نحو العقارات المتوسطة والفاخرة التي استقطبت المزيد من المستثمرين من دول الخليج، لاسيما الكويت والسعودية.

واشار إلى ان عدد المستثمرين الخليجيين في ازدياد مستمر نتيجة طبيعية لما تقدمه الشركة من مجموعة واسعة من العقارات في سوق دبي بدءا من خطط السداد المرنة واليات الدفع الميسرة، وعلاوة على ذلك فقد بات الطلب على الشقق المفروشة ذات الخدمات الاتجاه السائد في السوق، والذي بدأ يتخذ منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة، مع سعي المستخدمين النهائيين إلى نمط حياة أكثر راحة، مما أدى إلى استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين إلى شريحة الشقق الخدمة.

وقال عزيزي ان منصة الشركة خلال مشاركتها في معرض سيتى سكيب دبي 2017 الاخير شهدت اقبالا غير مسبوق من المشترين والمستثمرين لمشاريعنا العقارية والتي تتميز عن غيرها.