حللت شركة كامكو للاستثمار تقرير البنك الدولي الأخير حول مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2018 في 190 اقتصادا وفقا للأنظمة التي تؤثر على 11 مجالا للأعمال التجارية.

ووفقا للتقرير، تركزت أغلبية الإصلاحات التي أجرتها الدول التي تناول التقرير تحليلها على بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان تليها التجارة عبر الحدود.



وشهدت الكويت أكبر قفزة على مستوى دول مجلس التعاون، وتحتل الآن المركز 96 مقابل حلولها في المركز 102 في العام الماضي.



حيث أنشأت الكويت النافذة الواحدة وحسنت إجراءات تسجيل الشركات عبر الإنترنت لبدء النشاط التجاري.

وبالنسبة لتسجيل الملكية العقارية، اختصرت الكويت عدد الأيام اللازمة لتسجيل الملكية من 49 إلى 35 يوما، كما حسنت من شفافية الإجراءات الإدارية الخاصة بالأراضي.

كما حسن أكبر اقتصاد في المنطقة، السعودية، أداءه بمعدل مركزين لتحتل المملكة المركز 92 بإدخال ما مجموعه 6 إصلاحات خلال العام الماضي.



وكانت المملكة من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم خلال العام الماضي والثانية من حيث أفضل الدول ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين.

لا يزال الاتجاه العام في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابيا مع بذل كل اقتصادات المنطقة جهودا على عدد من الجبهات لتحسين ترتيبها.



هذا واعتمدت البلدان الستة في مجلس التعاون الخليجي ما مجموعه 15 إصلاحا لتحسين مناخ الأعمال.



ونعتقد أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تمر بمرحلة حرجة مع تراجع أسعار النفط واحتياج القطاع غير النفطي إلى دفعة من الأطراف المشاركة بالقطاع الخاص.

أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شهدت جميع الدول تقريبا تغيرا في ترتيبها، في حين كانت قطر هي الاستثناء الوحيد باحتفاظها بالمركز رقم 83.



وقد لوحظ أكبر معدل للتحسن في الأردن الذي قفز 15 مركزا ليصل إلى المركز 103، بينما سجلت تونس أكبر تراجع من المركز 77 إلى 88.



ووفقا للبنك الدولي، قامت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجراء 29 إصلاحا خلال العام الماضي ونفذت ما يصل إلى 292 مشروعا إصلاحيا على مدى السنوات الخمسة عشرة الماضية.