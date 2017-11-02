كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة أساسات العالمية احدى شركات مجموعة السحاب القابضة الكويتية مشاري المرشاد عن البدء في إجراءات تأسيس شركة مساهمة كويتية ـ سودانية لإدارة مشروع زراعي ضخم بالسودان سيعد واحدا من اكبر المشاريع التنموية في الوطن العربي من حيث الحجم.



وقال المرشاد خلال زيارته للسودان ولقائه بوالي ولاية نهر النيل في جمهورية السودان حاتم الوسيلة إنه سيتم الانتهاء من تأسيس شركة مجموعة المرشاد للاستثمارات الزراعية كشركة مساهمة سودانية في شهر يناير المقبل برأسمال مدفوع يبلغ نحو ١٠ ملايين دولار، وسيتم طرح نسبة ٣٠%من الأسهم للاكتتاب العام في السودان.



وأوضح أن المشروع الزراعي المزمع تنفيذه يعتبر من أهم مشاريع مجموعة أساسات العالمية لما له من عائد مادي سنوي سيتجاوز ٦٠% بعد خصم الضرائب والرسوم وأجور الإدارة والتشغيل لهذا المشروع الضخم.



وأكد أن الكويت تمتلك علاقات اقتصادية قديمة مع السودان وأنها من أوائل الدول المستثمرة، موضحا أن مجموعة أساسات العالمية اتجهت في إطار استراتيجيتها لتنويع استثماراتها خارج الكويت الى الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومصر والسودان، وذلك للاستفادة من الفرص الواعدة في هذه الدول.



من جهته، أشاد والي ولاية نهر النيل في جمهورية السودان حاتم الوسيلة بجهود الكويت ودعمها الكبير لقطاع التنمية في الولاية.