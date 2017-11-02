التركز الائتماني الفردي والجغرافي من أبرز التحديات المصرفية

أكبر 20 قرضاً تمثل 30% من إجمالي الائتمان بالبنوك الخليجية

البنوك الكويتية الأكثر من حيث التعرض للمخاطر السوقية.. خليجياً





تمثل الرسملة أبرز العوامل الإيجابية التي تدعم التصنيفات الائتمانية للبنوك في الدول الخليجية. وتبلغ متوسط الرسملة غير المرجحة للبنوك الخليجية التي تصنفها وكالة S&P عند 11.5% بفوارق كبيرة وصلت إلى 5.3% إلى 17.0%، وذلك حسب البيانات المالية للعام المالي 2016.



وتوقع تقرير حديث صادر عن وكالة ستاندرد اند بورز أن تبقى نسب رأس المال المرجح بالمخاطر لدى هذه البنوك مستقرة نسبيا خلال العامين المقبلين.

تصل تقييمات 72% من البنوك الخليجية التي نصنفها الوكالة إلى مستويات «قوي» أو«قوي جدا».

ورغم ازدياد لجوء البنوك إلى الأدوات المالية الهجينة (مثل أسهم حقوق الأولوية والسندات القابلة للتحول لأسهم) والتي وصلت إلى 9% في المتوسط من إجمالي رأس المال المعدل بنهاية العام الماضي إلا أن جودة رأس المال لديها لا تزال قوية.

وحذر التقرير من مجموعة من التحديات قد تؤثر على رسملة البنوك الخليجية ومنها:

- هيمنة المخاطر الائتمانية المرتبطة بالتعرض الكثيف للشركات.

- التركز الفردي والجغرافي يمثل خطورة إضافية.

ونظرا لتلك التحديات، جاء تقييم الوكالة للتأثير المشترك لرأس المال مع الأرباح المحققة لتلك البنوك سلبيا لـ 60% من البنوك الخليجية.

الكويت والبحرين الأضعف بجودة الرسملة

وتتمتع البنوك المصنفة في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر بأعلى المستويات من الرسملة في حين أنها الأضعف، بل ولا تزال بمستوى كاف، لدى البنوك البحرينية المصنفة. ويعزى انخفاض متوسط الرسملة لدى البنوك البحرينية وبعض البنوك الكويتية إلى تعرضها لدول ذات مخاطر أكبر كتركيا وغيرها من دول الشرق الأوسط.

وإذا كانت نسبة رأس المال المرجح بالمخاطر تساوي 8% وفقا لمعيار «اس اند بي» فهذا يعني أن البنوك تمتلك رأسمال كافيا لمواجهة الضغوط المحتملة (من النوع A) في الأسواق المتقدمة. وقد وصل متوسط نسبة رأس المال من الشريحة الأولى لدى البنوك المصنفة بحسب المقاييس التنظيمية إلى 16.3% بنهاية العام 2016.

جودة رأس المال تحافظ على قوتها

تواصل البنوك الخليجية الحفاظ على جودة قوية لرأس مالها، رغم توقع استمرار تراجعها. إذ بلغ متوسط مساهمة أدوات رأس المال الإضافية من الشريحة الأولى 9% من إجمالي رأس المال المعدل لدى البنوك المصنفة.

يظهر رأس المال الأعلى جودة في كل من عمان والسعودية، حيث إن رأس المال يكاد يكون تقريبا مكونا كليا من أدوات من الشريحة الأولى. فيما يظهر رأس المال الأضعف جودة في قطر، حيث بلغت نسبة مساهمة أدوات رأس المال الهجينة 26% من إجمالي رأس المال المعدل المتوسط.

أما الكويت والإمارات تحل في المنطقة المعتدلة من جودة رأس المال واللجوء للشريحة الأولى.

جدير بالذكر أن معظم عمليات جمع رأس المال التي قامت بها البنوك الخليجية في السنوات القليلة الماضية كانت أدوات من الشريحة الأولى بدلا من ضخ رؤوس أموال أساسية. لأن تكلفة رؤوس الأموال الأساسية أعلى نسبيا.

النموذج المبسط للأعمال يفسر سبب هيمنة المخاطر الائتمانية

تعتبر المخاطر الائتمانية الأكثر تأثيرا بالبنوك الخليجية، حيث تبلغ نسبتها 84% من الأصول المرجحة بالمخاطر وتمثل المخاطر السوقية 10% فقط من الأصول المرجحة بالمخاطر.

وتعد البنوك الكويتية الأكثر خليجيا من حيث التعرض للمخاطر السوقية، وأرجع التقرير ذلك إلى تعرضها الكبير للأسهم ولجوئها إلى أدوات التحوط من مخاطر العملة الأجنبية لدى بعض البنوك. وأخيرا تأتي المخاطر التشغيلية والتي وصلت إلى 6% فقط في المتوسط بين البنوك الخليجية.

المسألة كلها تتعلق بالإقراض للشركات

يمثل التعرض لإقراض الشركات 63% من الأصول المرجحة بالمخاطر بنهاية العام الماضي بمتوسط وزن مخاطر 114% وثاني أكبر التعرضات لقطاع التجزئة بـ 17% من الأصول المرجحة بالمخاطر وبمتوسط وزن مخاطر بلغ 100%. ومثل التعرض للمؤسسات المالية والسيادية 12% من الأصول المرجحة بالمخاطر التي استندت بالدرجة الأولى لأدوات إدارة السيولة لدى البنوك الخليجية بمتوسط وزن مخاطر 23% ولكن بتراوح بين 3 و144% وذلك لوجود بنك خليجي واحد يتعرض لمخاطر سيادية خارجية كبيرة للغاية.

التركز الفردي والجغرافي من الحقائق الثابتة في منطقة الخليج

وتميل البنوك الخليجية إلى التركيز في عملياتها على السوق المحلي، بالرغم من وجود توجه نحو التوسع الجغرافي خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنها اتجهت لدول ذات مستويات أعلى من المخاطر كتركيا.

واستفادت 3 بنوك فقط من التنوع الجغرافي فيما يبقى التركز المحلي خطرا، حيث إن أعلى 20 قرضا تمثل ما بين 25% و35% من إجمالي قروض البنوك الخليجية. وأخيرا منحت الوكالة بعض البنوك فائدة التنويع بسبب الحجم الكبير لعملياتها المصرفية للأفراد والتي نرى بأنها ذات مخاطر أقل من أنشطة الخدمات المصرفية للشركات.