أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري عن النتائج المالية للشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، حيث حققت الشركة أرباحا 9.5 ملايين دينار، بما يعادل 11.3 فلسا للسهم الواحد، ومقارنة بمليون دينار حققتها الشركة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك بنمو 822%.

وأكد العميري أن متانة المركز المالي، أدت لمواصلة النمو في حقوق المساهمين، والتي بلغت 180.4 مليون دينار، كما في نهاية سبتمبر 2017 محققة بذلك نموا بلغ 5% مقارنة بـ 171.4 مليون دينار للفترة المقارنة من 2016. وتابع أن إجمالي أصول الشركة يصل إلى 200 مليون دينار وفقا لنهاية الربع الثالث في 30 سبتمبر، مقارنة مع 195.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

أداء متوازن

وأضاف العميري أن النتائج المحققة خلال الأشهر التسعة تبين الأداء المتميز للشركة، والذي يسير حاليا بشكل جيد ومتوازن بالمقارنة مع نتائج نهاية العام المنصرم، لافتا إلى أن السياسة الإستراتيجية التي تتبعها «الاستثمارات» الوطنية ترتب عليها تجاوز الإفرازات غير الإيجابية التي تسيطر من وقت إلى آخر على الشكل العام للسوق.

وأشار إلى أن الشركة حققت إيرادات إجمالية بلغت 677 مليون دينار خلال الأشهر التسعة نظير مجمل أنشطتها الاستثمارية، وبنمو فاق 93% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقال: «تسعى الاستثمارات الوطنية إلى مزيد من التوازن في الأداء العام، وذلك من خلال تحقيق الأرباح، والاستمرار في تنمية حقوق مساهميها عبر إستراتيجيتها المتأنية». وأوضح أن الشركة باتت أكثر حرصا على تعزيز موقعها الريادي بالنظر إلى الأصول المدارة، التي فاقت 1.6 مليار دينار، بنمو بلغ 16%، مقارنة مع 1.4 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2016، موضحا أن ما طرأ عليها من نمو ملحوظ يعكس الأداء المتميز لمحافظ العملاء والصناديق الاستثمارية المدارة من قبل الشركة.

الإدارة التنفيذية

وأكد العميري أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يسعيان جنبا إلى جنب نحو تنمية الأرباح التشغيلية للشركة، وذلك من خلال التركيز على الأنشطة الاستثمارية الأساسية، كخدمات إدارة الأصول لتحقيق عوائد مجزية لمحافظ العملاء وصناديقها الاستثمارية.

وأشاد بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها فريق الإدارة التنفيذية، ونجاحه في مواكبة متطلبات السوق، الأمر الذي يمثل داعما حقيقيا لإستراتيجية «الاستثمارات» التي تهتم بالتوسع وتقديم خدمات متنوعة للعملاء سواء على المستوى المحلي أو على الصعيد الإقليمي.

خدمات وتوسعات

وقال العميري: «بالفعل كان لإدارة الشركة دور بارز في إظهار القدرة على مواكبة تطورات الشارع الاستثماري، ولعل ما حققته من نجاح في إدارة الكثير من العمليات والتخارجات والاكتتابات خلال الآونة الأخيرة لخير دليل على ما للشركة من إمكانيات وخبرات وكوادر شابة بالإضافة إلى قدرتها على تلبية متطلبات السوق».

وأضاف أن «الاستثمارات الوطنية» تسعى إلى تقديم الخدمات الاستشارية، والبحث عن فرص للتخارج من بعض الاستثمارات لاقتناص فرص أخرى في قطاعات حيوية جديدة.

وكشف عن اعتزام الشركة التوسع بأنشطتها إلى أسواق جديدة، بحثا عن فرص استثمارية مميزة لتحقيق قيمة مضافة في ظل التذبذب الذي تشهده الأسواق المحلية والإقليمية خلال الفترة الحالية، فيما أشار إلى قدرة ومرونة الشركة في التأقلم مع المجريات الاقتصادية والجيوسياسية بما يحقق الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة للعام الحالي.