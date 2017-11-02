قال معهد البترول الأميركي أمس ان كلا من مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجل هبوطا حادا الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وأضاف المعهد في تقريره الأسبوعي أن مخزونات الخام هبطت 5.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر لتصل إلى 456.8 مليون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 1.8 مليون برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 7.7 ملايين برميل في حين كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تنخفض 1.5 مليون برميل. وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.1 ملايين برميل بينما كان من المتوقع ان تنخفض 2.1 مليون برميل.



وأظهرت بيانات معهد البترول أيضا أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت بمقدار 396 ألف برميل يوميا إلى 7 ملايين برميل يوميا.