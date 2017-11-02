ارتفعت بتكوين أمس لأعلى مستوياتها على الإطلاق فوق مستوى 6500 دولار، بعدما أعلنت «سي إم إي جروب» الأميركية أمس خططها لإطلاق عقود آجلة للعملة الافتراضية.

وواصلت البتكوين تحقيق مستويات قياسية في الأيام الأخيرة، حيث تجاوزت مستوى 6300 دولار في التاسع والعشرين من أكتوبر، ثم ارتفعت أعلى مستوى 6400 دولار أمس.

وخلال تداولات أمس، ارتفعت البتكوين إلى مستوى قياسي جديد 6522 دولارا، وفقا لموقع «كوين دسك». وعلى حسب بيانات «كوين ماركت كاب»، ارتفعت البتكوين بأكثر من 17% خلال الأسبوع، وبلغت قيمتها السوقية 108.5 مليارات دولار.

وأعلنت «سي إم إي جروب» أنها ستوفر تداولا منظما لسوق العملات الافتراضية، وستطلق مشتقات جديدة في الربع الرابع من عام 2017.