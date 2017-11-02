أعلنت شركة أجيليتي، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات اللوجستية العالمية، عن مشاركتها كراع ذهبي لمنتدى الحكومة الإلكترونية بدورته الخامسة.

وبرعاية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سوف يقوم الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة ورئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بافتتاح منتدى الحكومة الإلكترونية الخامس.

والجدير بالذكر أن منتدى الحكومة الإلكترونية «EGOV5» هو أضخم فعالية في هذا المجال في الكويت ويستقطب كبار الشخصيات والوزراء والمسؤولين الحكوميين والمتخصصين والخبراء في التكنولوجيا الحكومية وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين في المنطقة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لبناء وتعزيز أسس النهوض بالخدمات الحكومية.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي طارق سلطان: يغير الإحلال الرقمي والتحول التكنولوجي طريقة أداء الأعمال بصورة مستمرة من حولنا ولا شك أن مجاراة هذا التطور الدائم أمر بالغ الأهمية. ويعتبر تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية والخاصة أحد الطرق المهمة للارتقاء بالخدمات بواسطة أدوات فعالة على مستوى جميع القطاعات في الكويت. ورأى سلطان أن منتدى الحكومة الإلكترونية من شأنه أن يخلق آفاقا جديدة لحوار مفتوح بين قياديي التكنولوجيا والشركات والمؤسسات الحكومية لمساعدة الكويت على أن تخطو إلى الأمام في رحلة التحول الرقمي.