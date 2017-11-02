تشارك مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المؤتمر السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» المزمع عقده في البحرين في 5 و6 نوفمبر الجاري كراع رئيسي، انطلاقا من حرصه على تطوير وتعميق مسيرة الصيرفة الإسلامية وتأكيد دعمه المستمر لكل الجهود المبذولة للارتقاء بالمنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويعد المؤتمر الحدث الأهم سنويا في مناقشة الجوانب الشرعية المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، ويشهد المؤتمر عدة جلسات على مدار يومين يتحدث فيها مجموعة من أهم قيادات الصناعة المالية الإسلامية من علماء وفقهاء ومصرفيين وخبراء ومحامين ومحاسبين وكبار مسؤولي البنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية.

ويحرص «بيتك» على المشاركة في مؤتمر «أيوفي» سنويا لتطوير صناعة الصيرفة الإسلامية ومواكبة احدث متطلبات المعايير المحاسبية العالمية المعتمدة للمؤسسات المالية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية.

وتمثل مشاركة «بيتك» في المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار مع قادة صناعة التمويل الإسلامي والمتخصصين في المحاسبة والمراجعة الخاصة بالصناعة المصرفية الإسلامية، والتعرف على أهم القضايا والموضوعات المحاسبية التي تتطلب حلولا وتطبيقات عملية في العمل المصرفي الإسلامي، خصوصا أن قطاع الصيرفة الإسلامية يحتاج الى استمرار جهود البحث والتطوير لمعالجة مختلف المسائل التي تواجه تطوره.

ويعقب المؤتمر ورش عمل ودورات تدريبية تشمل الحاصلين على شهادات معتمدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها من الشهادات المتخصصة في التمويل الإسلامي بهدف تعزيز قدراتهم الفنية في هذا المجال وتمكينهم من التطبيق الأمثل لمعايير المحاسبة والمراجعة في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على المستوى العالمي.