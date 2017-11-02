عبدالرحمن: النتائج تعكس فاعلية إستراتيجتنا رغم ازدياد المنافسة

البدران: قدمنا أحدث الخدمات على مستوى المنطقة





أعلنت شركة الاتصالات الكويتية «VIVA» عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، حيث حققت الشركة نموا في الإيرادات خلال الربع الثالث من 2017 بنسبة 0.7% لتصل الإيرادات إلى 71.2 مليون دينار، ولتصل بذلك إجمالي إيرادات الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2017 إلى 204.2 ملايين دينار.



وقالت الشركة في بيان صحافي، ان هذه النتائج تأتي انعكاسا للرؤية التسويقية والإعلامية والإعلانية التي تتبعها «VIVA»، والتي تتواكب بشكل حثيث للنهضة التكنولوجية والرقمية العالمية، عبر خطط وبرامج تتضمن خدمات ومنتجات عصرية تلبي احتياجات العملاء «أكثر» وتصلهم أينما وجدوا.



تنافسية عالية



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة د. محمود عبدالرحمن ان «VIVA» تمكنت من تحقيق صافي أرباح 28.3 مليون دينار، بربحية للسهم الواحد 57 فلسا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2017، وذلك بالمقارنة بصافي أرباح 29 مليون دينار، وبربحية السهم الواحد 58 فلسا في الفترة نفسها من العام الماضي.



وأضاف عبدالرحمن: «رغم استمرار المنافسة التي يشهدها قطاع الاتصالات الكويتي والذي يعتبر من أكثر الأسواق التنافسية في المنطقة، استطاعت «VIVA» أن تحقق مستويات جيدة من الربحية والإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية لخلق قيمة وعوائد أفضل لمساهميها.



وقد حققت الشركة هذه النتائج بفضل اتباع نهج إداري متكامل ومتطور على يد فريق ذي مهنية عالية يعزز الدور المحوري والإيجابي الذي تلعبه «VIVA» كشركة اتصالات تساهم دائما في توفير حلول اتصالات ذكية لإرضاء طموحات عملائها وتلبية احتياجاتهم».



وأوضح أن هذه النتائج تعكس فاعلية استراتيجية الشركة بتحقيق نتائج مميزة بالرغم من ازدياد حدة المنافسة، كما استطاعت «VIVA» أن تحقق عوائد إيجابية لمساهميها كنتيجة للالتزام بالارتقاء بجودة خدمة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية.



أهداف وتطلعات



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة م. سلمان البدران: «لقد جاءت نتائج التسعة أشهر الأولى من 2017 تنفيذا لأهداف وتطلعات «VIVA» المستمرة في تحقيق نمو في ربحيتها وتثبيت مركزها الريادي في سوق الاتصالات.



كما تعتبر VIVA سباقة دائما في تقديم أحدث التقنيات والخدمات لعملائها على مستوى شركات الاتصالات قي الشرق الأوسط، حيث حصدت هذا العام جائزة Speedtest Award 2017 من شركة Ookla، كأفضل شبكة موبايل إنترنت في الكويت، كما أنجزت إطلاق أول شبكة لربط المكالمات الصوتية بتقنية الجيل الرابع (VoLTE) في الشرق الأوسط وأفريقيا مع الشبكات المحلية الأخرى، كما كانت VIVA أول شركة اتصالات في الكويت تجري تجارب فنية ناجحة على شبكة الجيل الخامس 5G ضمن التقنيات الأحدث في سلسلة أجيال الإتصالات والتي أجرتها خلال مايو الماضي، مما يعزز مكانة VIVA الريادية في تقديمها أحدث التقنيات التي تمكن العملاء من الحصول على أفضل الخدمات الممكنة وتبادل المعلومات والتواصل بسرعة عالية.



وأضاف البدران: لقد حافظت VIVA على تحقيق مستويات جيدة من الإيرادات ونمو في ربحيتها التي تمثل قدرة وكفاءة الشركة المالية والتشغيلية، وسجلت إيرادات بقيمة 204.2 ملايين دينار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من2017.



وقد أثمرت هذه النتائج تحقيق صافي أرباح وصلت إلى حوالي 28.3 مليون دينار (ربحية السهم 57 فلسا) خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2017، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 30.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها، هذا وقد وصلت قاعدة العملاء لدى VIVA إلى حوالي 2.2 مليون عميل في نهاية سبتمبر 2017.



قوة الشركة



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للقطاع المالي في VIVA محمد العساف: «لقد عكست النتائج المالية لـVIVA خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 قدرتها على المنافسة بالإضافة إلى تعزيز مكانتها كثاني أكبر شركة اتصالات من حيث حصتها السوقية من حجم الإيرادات في قطاع الاتصالات الكويتي.



كما عززت الأرباح التي حققتها الشركة من قاعدة حقوق مساهمي الشركة التي وصلت إلى حوالي 156 مليون دينار لتنعكس على قوة ونمو المركز المالي للشركة.



كما تمكنت VIVA بفعل سياستها المالية الحكيمة، من خفض حجم الديون من 56.9 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2016 إلى 29.4 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2017 أي 48% لتصل بذلك نسبة التمويل إلى حقوق الملكية إلى 0.19x في نهاية سبتمبر 2017 مقارنة مع 0.47x نهاية سبتمبر 2016»



. وأضاف: «سنواصل جهودنا في تطبيق استراتيجيتنا لتعزيز تنافسيتنا وتحقيق المزيد من النمو والنجاح في سوق الاتصالات الكويتي عبر طرح مجموعة مبتكرة من الخدمات والمنتجات والعروض التي تتماشى مع التطور التكنولوجي واحتياجات ومتطلبات العملاء».

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