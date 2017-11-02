قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار وليد الرومي إن المؤشرات المالية للشركة في الربع الثالث من 2017، جاءت معبرة عن نجاح استراتيجيتها الطويلة الأمد والتي تجني ثمارها بعد أن مهدت الطريق لتعزيز الأداء مع التركيز على الاستثمارات والقطاعات التي تخدم أغراض الشركة لتحقيق العوائد المجزية للمساهمين وبشكل متوازن.

وأوضح الرومي في تصريح صحافي أن هذا النجاح تمثل في تحقيق الشركة الكويتية للاستثمار أرباحا صافية بقيمة 16.2 مليون دينار عن فترة الأشهر التسعة من السنة المالية الحالية، وبربحية 30 فلسا للسهم وبما يزيد على 7 أمثال ربحية السهم عن الفترة نفسها من عام 2016، مشيرا إلى جهود إدارة الشركة وفريق العاملين بها خلال الفترة الماضية حتى تحقق هذا النمو بفضل الله ثم جهودهم وهو ما مكن الشركة من تحقيق أفضل العوائد الممكنة للمساهمين.

وأضاف أن إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة ارتفعت بنهاية الربع الثالث بنسبة تجاوزت 100%، حيث بلغت 24 مليون دينار، لافتا إلى أن هذه النتائج تعكس نمو الأنشطة الاستثمارية للشركة.

بالإضافة إلى السياسة التحفظية في تكوين المخصصات الاحترازية والتي مكنت الكويتية للاستثمار من التعاطي بالمرونة الكافية مع المتغيرات الاقتصادية عالميا وإقليميا، ومحافظتها على موقعها الريادي المتميز في إدارة الأصول حيث بلغ إجمالي الأصول المدارة 2.2 مليار دينار بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2017.

وحول قطاع إدارة الأصول، أشار الرومي إلى أن الشركة حققت نتائج متميزة حيث بلغت أرباح القطاع حتى نهاية الربع الثالث من العام نحو 13 مليون دينار موزعة بين أرباح الصناديق والمحافظ المملوكة للشركة، والتي تجاوزت أرباحها المؤشرات الرئيسية لأداء سوق الكويت للأوراق المالية عن نفس الفترة بنحو 5%.