أفاد تقرير صادر عن شركة أركان الكويت العقارية حول أداء السوق العقاري المحلي خلال فترة الربع الثالث من 2017 بارتفاع في كل من القيمة الإجمالية وعدد الصفقات المسجلة لدى وزارة العدل إدارة التسجيل والتوثيق العقاري لكل من العقود والوكالات، حيث بلغ إجمالي التداولات العقارية 584 مليون دينار مقارنة بـ 436 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 34% وذلك حسب المؤشر السنوي.

وعلى الرغم من هذا التحسن في المؤشر السنوي، إلا أنه يوجد في الوقت نفسه انخفاض حسب المؤشر الربع السنوي، حيث إن أداء فترة الربع الثاني من هذا العام يعتبر أفضل من أداء هذه الفترة، حيث كان إجمالي قيمة الصفقات 696 مليون دينار موزعة على 1533 صفقة. وبهذا تكون نسبة الانخفاض حسب مؤشر إجمالي قيمة الصفقات 16% ونسبة الانخفاض حسب مؤشر عدد الصفقات 24%. إلا أن مؤشر متوسط الصفقات شهد ارتفاعا بنسبة بلغت 11% وبقيمة بلغت 503 آلاف دينار ويمكن القول إن هذا الانخفاض يعتبر طبيعيا جدا وذلك لأن فترة الربع الثالث تعتبر أقل الفترات تداولا، وذلك لأنها تشمل فترة الصيف الذي عادة ما ينخفض فيه إتمام وتسجيل الصفقات العقارية.

وعند النظر في أداء كل قطاع على حدة، يلاحظ حسب المؤشر السنوي (مقارنة أداء الربع الثالث 2017 مع أداء الربع الثالث 2016) أن نسبة الارتفاع تسود كل المؤشرات باستثناء الانخفاض البسيط في مؤشر عدد الصفقات للعقارات الاستثمارية، حيث بلغ 3% فقد شهد قطاع العقار الاستثماري تسجيل 263 صفقة خلال فترة الربع الثالث من هذا العام بينما تم تسجيل 270 صفقة خلال فترة الربع الثالث من العام المنصرم 2016.

وساهم العقار الحرفي في ارتفاع القيمة الإجمالية للتداولات العقارية الإجمالية، حيث تمت صفقات عقارية في هذا القطاع ناهزت 40 مليون دينار، بينما اكتفى بتسجيل 8 ملايين تقريبا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

أما القطاع السكني فقد تم تسجيل 50 مليونا زيادة في إجمالي مبيعات العقارات (السكن الخاص) حيث بلغ إجمالي تداولات هذا القطاع 258 مليون دينار موزعة على 803 صفقات بينما كان إجمالي تداولات القطاع السكني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 200 مليون بعدد 600 صفقة.

فالارتفاع كان سيد الموقف في قطاع العقار السكني في كل من القيمة الإجمالية وعدد الصفقات المسجلة.

وعند قياس أداء الأشهر ضمن هذه الفترة (الربع الثالث 2017) نجد أن شهر يوليو شهد تسجيل أكبر قيمة وعدد للصفقات العقارية، حيث تم تسجيل 224 مليون دينار موزعة على 446 صفقة بينما جاء أغسطس في المرتبة الثانية 193 مليون دينار موزعة على 342 صفقة وجاء سبتمبر أخيرا 167 مليون دينار موزعة على 372 صفقة.