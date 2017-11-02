في 22 يونيو الماضي أصبحت طيران الخليج أول ناقلة خدمات شاملة من دول مجلس التعاون تنقل الركاب من دول مجلس التعاون عبر البحرين إلى تبليسي، وبذلك توسع من شبكة خطوطها المثيرة للإعجاب، وتزيد من الرحلات اليومية المزدوجة أو أكثر إلى 10 مدن إقليمية، بالإضافة إلى وجهات مختارة في شبه القارة الهندية وأوروبا من مطار البحرين الدولي، وتوفر للمسافرين نقلا مريحا وفعالا وسلسا من جميع أنحاء المنطقة من وإلى جورجيا.

وتعج العاصمة الجورجية تبليسي بالتاريخ في حين لاتزال توفر للزائرين جميع وسائل الراحة الحديثة التي يرغبون فيها، وتقع تبليسي في الوادي العميق لنهر متكفاري، وتتميز بمناظر طبيعية وهندسة معمارية خلابة، وفنون حية ومشهد ثقافي، ونمط حياة جورجي مضياف، وتتميز جورجيا في المجمل بوفرة في خيارات العطلات الجذابة على مدار السنة بأسعار معقولة، كما أن رحلات طيران الخليج الأسبوعية الثلاث إلى عاصمتها تؤمّن سهولة الوصول إلى هذه الوجهة السياحية السريعة النمو التي ستأسر زوارها بكل تأكيد.

وتعتبر اللغة الجورجية واحدة من أقدم اللغات الحية في العالم مع أول عينات محفوظة من الكتابة الجورجية التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس؟ هذا ليس كل شيء، فنظرا لمساحاتها الشاسعة من الغابات غير المأهولة والمناطق الجبلية العالية والنائية، حافظت جـورجيا عـلى أنواع الحيوانات أكثر من أي بلد آخر في أوروبا.

ومن الأماكن التي ننصح بزيارتها في تبليسي نذكر متحف جورجيا الذي يقدم لمحة عن تاريخ البلاد وثقافتها، وقلعة ناريكالا ذات الاطلالة الساحرة على تبليسي، حيث تهيمن القلعة التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع على أفق المدينة القديمة، والحدائق النباتية الخلابة والتي تمتد لأكثر من كيلومتر، وإلى جانبها المسجد الوحيد في تبليسي والذي يرجع تاريخه إلى العام 1895، وأبانوتوباني الحمامات الكبريتية الساخنة التي تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، وجسر السلام للمشاة المكون من الزجاج والصلب صممه الإيطالي ميشيل دي لوتشي ويمتد فوق نهر متكفاري، ويمكن القول بأن جسر السلام هو أحد أكثر الهياكل لفتا للنظر في جورجيا، والتلفريك الذي ينقلك عبر نهر متكفاري والمدينة القديمة إلى قلعة ناريكالا.

وفقط ولبضع ساعات بالسيارة من العاصمة بإمكانكم زيارة بورجومي حيث مجموعة متنوعة من المنتجعات الطبية، والشفائية، وزيارة غوداري لمنتجعات التزلج على الجليد، وزيارة كازبيجي للمنتجعات الجبلية، وزيارة باتومي لشواطئ البحر، وزيارة لوبوتا لمنتجعات البحيرات.

ويتميز المطبخ الجورجي بأطباق شهية تشمل الخبز الجورجي (بوري) وخيارات متناهية مثل خاشابوري، وإيميرولي خاشابوري، وميغرولي خاشابوري وأشارولي خاشابوري، وعجل تشاشوشولي الطبق الجورجي التقليدي القائم على مرق الطماطم اللذيذ الذي يزخر بالنكهات، ومياه الاغيدز أو الصودا الجورجية المنكهة التي اخترعها الصيدلي الجورجي ميتروفان لاغيدز في أواخر العام 1800، وهو يتألف من العصائر الطبيعية والصودا ويأتي في مجموعة من النكهات الفريدة مثل الكرز، الطرخون، الكمثرى وغيرها من النكهات.