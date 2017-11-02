أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الـدانة خلال الأسبوع من 22 إلى 26 أكتوبر 2017.

وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: سامي سـالم علي عبدالرزاق، فاطمة فيصل احمد بولند، جعفر صالح بوشهري، يعقوب علي خضير عبدالله، دانه سالم أمين زهواي، اسرار علي حسن الشطي، جوليان فلوريس هاشم، سلوى عباس يـوسف صادقي، دانـة الـياس رئيسي، حمد نافل هزاع الخالدي.

وسيجرى السحب الرابع والأخير في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.