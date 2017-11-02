أحمد مغربي

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الأنباء» ان شركة نفط الكويت أخذت الموافقات الرسمية لإلغاء مشروع الغاز الجوراسي «الحر» في شمال الكويت والبالغ قيمته 1.2 مليار دينار اي ما يعادل 4 مليارات دولار وذلك لأسباب تتعلق بالمالية العامة للدولة واقتصاديات المشروع.



وذكرت المصادر ان المشروع المتعثر منذ سنوات وصل الى مرحلة الإلغاء أمس من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وأشارت الى ان مؤسسة البترول الكويتية تفضل حاليا استيراد الغاز المسال بدلا من الاستمرار في المشروع الذي كان يهدف لرفع انتاج الكويت من الغاز الحر إلى 700 مليون قدم مكعبة يوميا.