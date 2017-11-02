أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «المركزي الأميركي» على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة بدون تغيير عند 1.00-1.25%.

وذكر المركزي الأميركي في بيان ان النشاط الاقتصادي ينمو «بمعدل قوي» وسوق العمل تزداد قوته.

وأضاف ان التضخم الأساسي يبقى ضعيفا على الرغم من أن الزيادة في سعر البنزين بعد الأعاصير رفعت إجمالي التضخم في سبتمبر.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل زيارته لآسيا ان الرئيسة الحالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين «ممتازة»، لكنه امتنع عن الكشف عن مرشحه لرئاسة البنك المركزي الأميركي، والذي أشار الى انه سيعلن عنه بعد ظهر اليوم الخميس.