استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس، عند مستوى 0.302 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 0.353 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 0.402 دينار كما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 0.303 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات أمس إثر صدور تقرير مخيب للآمال عن نشاط الصناعات التحويلية في البلاد وأشار إلى تراجع نمو قطاع الصناعات التحويلية الأميركية.