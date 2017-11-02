أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن تصدير اكثر من 103 مليون برميل نفط خام عبر شركة التسويق الوطنية (سومو) خلال شهر أكتوبر الماضي بمعدل تصدير يومي قدره 3.348 ملايين برميل يوميا.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان، إن الصادرات حققت إيرادات إجمالية قدرها 5.455 مليار دولار أميركي وبمعدل سعر 52.595 دولار للبرميل الواحد.

وأضاف أن جميع تلك الصادرات كانت من الحقول النفطية من وسط وجنوبي العراق دون تسجيل أي صادرات من حقول النفط في محافظة (كركوك) شمالي البلاد.

يذكر أن القوات العراقية سيطرت على جميع الحقول النفطية في محافظة (كركوك) التي تنتج اكثر من 300 ألف برميل يوميا وذلك بعد أن أعادت انتشارها هناك على حساب قوات البيشمركة الكردية.