قال بيان صادر عن بنك الكويت المركزي انه تناقلت بعض وسائل وقنوات التواصل الاجتماعي خبر اكتشاف ورقة مزيفة من فئة العشرة دنانير.

وإزاء ذلك أكد أنور بدر الغيث المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي على سلامة وصحة أوراق النقد المتداولة حاليا من جميع فئات الإصدار السادس وأن الحالة التي يتم تداولها تكاد تكون منفردة ولا تعدو أن تكون محاولة بائسة وبدائية عبثية ومكشوفة تستغل تطور آلات التصوير وأجهزة المسح الضوئي.

وأضاف الغيث ان المواصفات الأمنية الظاهرة والخفية لأوراق النقد الكويتي المتداولة حاليا إضافة إلى الجهود المستمرة لكل من بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية والجهات الأمنية المختصة تشكل مجتمعة منظومة حماية عالية لسلامة وصحة أوراق النقد الكويتي المتداول حاليا وأن وعي الجمهور ويقظته هو خط الدفاع الأول لكشف وإحباط أية محاولة من ضعاف النفوس للتكسب الرخيص.