قالت شركة كامكو للاستثمار ان التوقعات التفصيلية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ضمن تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي سيسجل نموا 0.5% في العام 2017 و2.2% في 2018، أي بتراجع يصل إلى 40 نقطة أساس و30 نقطة أساس، على التوالي، مقارنة بالتوقعات الصادرة في شهر أبريل 2017.

وتوقع التقرير أن يكون النمو الاقتصادي في دول التعاون أبطأ نسبيا مما كان متوقعا في وقت سابق، بعد تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط، والتداعيات الناجمة عن سوق النفط التي ما زالت تؤثر على نمو الاقتصاد غير النفطي، حيث يتوقع ان يتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.3% في 2017، إلا انه سوف يشهد نموا بنسبة 1.9% في 2018.

كما من المتوقع ان تبلغ نسبة العجز المالي في المنطقة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2017، أي أقل من نسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدرة في التقرير السابق لصندوق النقد الدولي.

إلا انه رغما عن ذلك، من المتوقع أن يصل العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تحقق موازنة الكويت فائضا ماليا يصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي لعامي 2017 و2018.

كما قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعات إنتاج النفط لدول مجلس التعاون الخليجي لعامي 2017 و2018، كما انه يمثل تراجعا مقارنة بمعدلات العام 2016 (18.30 مليون برميل يوميا) على خلفية اتفاقية خفض الإنتاج من قبل المصدرين. حيث يتوقع في الوقت الحاضر أن ينخفض الإنتاج للعام 2017 ليصل إلى 17.39 مليون برميل يوميا مقابل التوقعات السابقة البالغة 17.66 مليون برميل يوميا.

ويتمثل المحرك الرئيسي لتخفيض توقعات الإنتاج في تمديد اتفاقية خفض الإنتاج النفطي حتى مارس 2018.

أما بالنسبة لتوقعات الإنتاج للعام 2018 فتقدر بمعدل 17.78 مليون برميل يوميا، مرتفعة عن توقعات العام 2017، ونعتقد أن هذا المعدل مازال يتضمن مستويات الإنتاج التي ستتم زيادتها مرة أخرى إلى حد ما خلال العام المقبل، وإن كان من المتوقع حدوث ذلك خلال الفترة الأخيرة من العام.