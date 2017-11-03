دشنت فلاي دبي رحلات موسم الشتاء في روسيا بـ 4 محطات جديدة عززت بها رحلاتها الى هذا السوق الحيوي، وحطت أولى رحلات الناقلة في مطار مدينة محج قلعة، حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية في الوقت الذي احتفلت فيه الشركة بأولى رحلاتها الى مدينة فورنيج واستئناف رحلاتها الى اوفا اضافة الى إعلانها عن عزمها تسيير رحلات منتظمة الى مطار شيريميتيفو الدولي في العاصمة الروسية موسكو اعتبارا من 29 نوفمبر الجاري.

ومع زيادة رحلاتها الى الوجهات الحالية بدءا من منتصف ديسمبر المقبل ستخدم فلاي دبي 11 وجهة في روسيا بواقع 52 رحلة أسبوعيا ضمن سعي الشركة الى استكشاف فرص جديدة لخدمة السوق هناك لتضاف الى وجهاتها الحالية التي تخدمها الناقلة برحلات مباشرة وهي مدن كازان وكرازندور وماينرلاين فودي وموسكو وروستوف اون دون اضافة الى سمارا ويكاتنبيرغ.

وقال جيهون ايفندي نائب الرئيس للعمليات التجارية لسوق الامارات والاتحاد الاوروبي والشرق الاوسط والدول المستقلة في فلاي دبي: منذ انطلاق عملياتنا في السوق الروسي منذ سبع سنوات ونحن مستمرون في تعزيز خدماتنا لهذا السوق المحوري وتوسيع خدماتنا هناك. مع اضافة المحطات الاربع الجديدة وزيادة الرحلات الى الوجهات الحالية فإننا بذلك نوفر لمسافرينا مزيدا من الخيارات لاستكشاف وزيارة روسيا انطلاقا من مركزنا التشغيلي في دبي وعبر شبكة وجهات الناقلة.