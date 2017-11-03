لطالما أن «بزنس المسارح» في دبي بدأ يأخذ حيزا كبيرا في دعم الاقتصاد الوطني عبر جذب آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، لتؤدي دورا فنيا رئيسيا ساهم في تحويلها إلى وجهة استثمارية يعرض من خلالها أحدث وأكبر العروض العالمية التي تشتمل على فنون البالية والأوبرا والعروض الموسيقية والمسرحية وغيرها الكثير. ودعت الإمارة زوارها من العرب والكويتيين إلى زيارتها لمشاهدة أجمل العروض المسرحية خلال الفترة المقبلة.

ويستمتع عشاق الفنون في دبي بمجموعة واسعة من الخيارات، مثل «لا بيرل»، العرض الفني الأكروباتي المذهل، و«دبي أوبرا»، التي تحتفل بالذكرى السنوية الأولى على إطلاقها والنجاح الهائل للعروض العالمية التي عرضت على خشبة مسرحها، ومسرح «ذا جنكشن»، الذي يستضيف على خشبته المواهب الناشئة والمبدعة من المنطقة وخارجها، ومسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون (دكتاك)، الذي دائما ما يقدم للحضور بعضا من أشهر العروض المسرحية الكلاسيكية في العالم، ومسرح مدينة جميرا، الذي يعرض على خشبته أجمل العروض المسرحية لجميع الفئات العمرية.

«لا بيرل»

يتميز «لا بيرل»، أول استعراض مسرحي مائي دائم في دبي، بأنه ينعش الحواس، إذ يأخذ جمهور المسرح، الذي يتسع إلى 1300 متفرج، في رحلة غامرة إلى عالم آخر ابتكرها المخرج العالمي المعروف فرانكو دراغون، ويقدمها على المسرح فريق عمل استثنائي مكون من 65 فنانا من حول العالم. وقد استلهم العرض من قصة نجاح دبي، ويضم شلالات من المياه، ومؤثرات بصرية فريدة، وأحدث التقنيات، وأفضل الفنانين والأكروباتيين، لتجتمع عناصر العرض الاستثنائي في أداء يحبس الأنفاس.

«دبي أوبرا»

وفي «دبي أوبرا» سيكون الجمهور على موعد مع العرض المسرحي «إيفيتا» الذي يقام من 22 يناير وحتى 3 فبراير 2018، وهو من إخراج أندرو لويد ويبر وتيم رايس، والذي تدور أحداثه حول قصة إيفا بيرون، السيدة الأولى للأرجنتين وزوجة الرئيس الأرجنتيني خوان بيرون، الذي كان يعرف في أوساط شعبه باسم «الزعيم الروحي للأمة».

وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم «دبي أوبرا» عرضين من أحد الإنتاجات الرائدة في عالم فن «الباليه الروسي» بإدارة المدير الفني الحائز على العديد من الجوائز ونجم باليه مسرح «البولشوي» السابق أندريس ليبا. وسيستمتع الضيوف برقصات سيرغي دياغيليف، الاسم الرائد في عالم الباليه الكلاسيكي، والتي تجمع رقصتي «شوبينيانا» و«الطائر الناري»، وذلك بواقع 3 عروض من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل.

فيما سيكون عشاق الروائي الإنجليزي شكسبير على موعد مع عرض قصة «روميو وجولييت» من أداء «موسكو سيتي باليه»، وذلك من 19 وحتى 21 أبريل 2018.

مسرح مدينة جميرا

ويقدم مسرح مدينة جميرا، بأجوائه الفخمة والواقع ضمن سوق مدينة جميرا، عرض «توسكا» للمؤلف الموسيقي الإيطالي جاكومو بوتشيني، وقد وصفت هذه المسرحية بأنها أكثر عرض أوبرا درامي مليء بالمشاعر والأحاسيس. وستعرض هذه المسرحية للمرة الأولى في الإمارات، من 2 إلى 4 نوفمبر 2017، وسيتم خلالها استخدام أحدث أجهزة الإسقاط ثلاثية الأبعاد من شركة «هولوغرام» الأميركية.

«دكتاك»

وستحصـــل العــائــلات وأطفالهم على حصة كبيرة من الترفيه في مسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون (دكتاك)، الذي يستضيف مسرحية «دواء جورج الرائع»، التي تعود في 17 نوفمبر المقبل لتعرض على خشبة مسرح دكتاك.

كما سيتم عرض مسرحية «مؤتمر آل هاملت» من 8 إلى 11 نوفمبر 2017 للكاتب المسرحي الكويتي سليمان البسام، الذي قام فيها بإسقاط أحداث المسرحية الأصلية للكاتب الإنجليزي شكسبير على الواقع المعاصر لبلدان الشرق الأوسط.

وتستطيع العائلات أيضا الاستمتاع بالعرض المسرحي الموسيقي «بياض الثلج والأقزام السبعة»، التي تقام من 20 حتى 29 ديسمبر المقبل.

«ذا جنكشن»

ومن المقرر أن يستضيف «ذا جنكشن»، أول مسرح مستقل في الإمارات ويهدف إلى توفير منصة حية للفنانين المحليين والإقليميين للتعبير عن أنفسهم، العرض المسرحي التراجيدي «يوليوس قيصر» للكاتب ويليام شكسبير من 26 إلى 28 أكتوبر 2017.