أعلنت شركة «فيسبوك» عن قفزة قدرها 79% في أرباحها للربع الثالث من العام الحالي، بدعم من نمو قوي لإعلانات الفيديو على مدى 3 أشهر، هيمنت عليها تقارير عن مزاعم بأن روسيا استخدمت شبكة التواصل الاجتماعي للتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية للعام 2016. وقفز إجمالي إيرادات «فيسبوك» من الإعلانات 49% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر إلى 10.14 مليارات دولار. وجاءت نحو 88% من تلك الإيرادات من الإعلانات على الأجهزة المحمولة.

وارتفعت الأرباح إلى 4.71 مليارات دولار، أو 1.59 دولار للسهم، من 2.63 مليار دولار أو 90 سنتا للسهم.وقد زاد إجمالي الإيرادات 47.3% إلى 10.33 مليارات دولار في الربع الثالث.