أربعة فائزين حصلوا على 5 آلاف دينار لكل منهم خلال أكتوبر

دأب بنك الكويت الوطني منذ العام 2012، على مكافأة بعض من عملائه الأكثر وفاء من خلال السحوبات الأسبوعية والشهرية والربع سنوية لحساب الجوهرة، بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 250 ألف دينار.

وفي هذا الإطار، قدم بنك الكويت الوطني يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2017 جوائز قيمة ضمن سحوبات حساب الجوهرة لشهر أكتوبر بقيمة 125 ألف دينار نقدا.

وقد تم إعلان اسم الفائز بدر عبدالله عوض الخضير في سحب الجوهرة الشهري على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة مارينا اف ام من خلال برنامج «الديوانية» في الواحدة والنصف مساء. حيث تم إجراء عملية السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة إلى جانب ممثلي بنك الكويت الوطني.

ومنذ بداية شهر أكتوبر قام بنك الكويت الوطني بمنح جوائز أسبوعية بقيمة 5000 دينار للفائزين بالسحب الأسبوعي لحساب الجوهرة، وهم: فاتن فهد العنجري، ومنيرة سالم القطان، وبنية محمد سعد العجمي، ومحمد مهدي القطان.

ويتم إجراء سحب أسماء الفائزين بالجوائز الأسبوعية والشهرية والربع سنوية التي يقدمها البنك الوطني لعملاء حساب الجوهرة تحت إشراف مسؤولي الوزارة وإعلان الاسم الكامل للفائزين.

حيث يؤمن بنك الكويت الوطني بمكافأة عملائه الأوفياء من خلال إجراء السحوبات وإعلان الجوائز بمنتهى الشفافية كجزء من استراتيجيته طويلة الأجل لخلق علاقة مستدامة مع عملائه قوامها الثقة والاطمئنان.

ويدخل عملاء الجوهرة تلقائيا في السحب على جوائز بقيمة 5000 دينار أسبوعيا و125 ألف دينار شهريا والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار ربع سنويا، حيث ان كل 50 دينارا يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون سعيد الحظ التالي.

علما ان الحد الأدنى لفتح الحساب هو 400 دينار والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به في الحساب هو 500 ألف دينار، وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، تضاعف فرص الفوز مقابل كل 50 دينارا في الحساب.

وعلق الفائز بدر عبدالله عوض الخضير قائلا: لم أتصور أبدا فوزي بمثل تلك الجائزة القيمة، ولكنني في غاية الامتنان لتعاملي مع بنك الكويت الوطني وسأواصل إجراء معاملاتي المصرفية من خلاله.