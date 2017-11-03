أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA عن توفر جهاز iPhone X، مستقبل الهاتف الذكي، الذي يضم تصميما ثوريا جديدا مع شاشة تغطي الواجهة بالكامل، في كل فروعها بدءا من يوم الجمعة 3 نوفمبر 2017.

وصرح عبدالرزاق بدر العيسى، مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA قائلا: VIVA هي المشغل الأكثر تطورا وريادة في الكويت، لذا فإننا نحرص دائما على تقديم الأفضل لعملائنا ونفخر بأن نقدم لهم iPhone X الأكثر تطورا في تاريخ أيفون من خلال باقات وعروض تنافسية.

ويتمتع iPhone X بتصميم زجاجي بالكامل، وشاشة Super Retina مقاس 5.8 إنش، وشريحة A11 Bionic، وشحن لاسلكي، وكاميرا خلفية محسنة مع تثبيت بصري مزدوج للصور، فضلا عن تقديم طريقة جديدة وآمنة للعملاء لفتح قفل الجهاز والتحقق والدفع باستخدام Face ID، والتي يتم تفعيلها عن طريق كاميرا TrueDepth.

ويوفر أيضا كاميرتين أمامية وخلفية بتصميم جديد مع ميزة إضاءة بورتريه وميزة الإيموجي أو الوجوه التعبيرية، الذي يلتقط ويحلل أكثر من 50 حركة لعضلات الوجه المختلفة لجلب الرموز التعبيرية في الحياة بطريقة ممتعة وجديدة.

وقد تمت صناعة iPhone X من الزجاج الأكثر دواما من أي وقت مضى في الهاتف الذكي، وهو متوافر باللونين الرمادي والفضي.