طاقم «الجزيرة» سيعلن الفائز المحظوظ على متن الطائرة

أطلقت «طيران الجزيرة»، حملة جديدة ومميزة ابتداء من 5 نوفمبر وحتى 29 نوفمبر 2017 لمكافأة المسافرين على رحلاتها المتجهة من الكويت إلى دبي.

وتوفر الحملة الجديدة لكل المسافرين الذين يحجزون رحلاتهم من الأحد إلى الأربعاء، فرصا لدخول السحب تلقائيا على قسيمة شرائية بقيمة 500 درهم إماراتي، للاستفادة منها في السوق الحرة بمطار دبي الدولي.

وسيحصل المسافرون إلى دبي خلال فترة الحملة على تجربة ممتعة، حيث سيعلن طاقم الطائرة فائزا في كل رحلة، ويتسلم قسيمة التسوق في السوق الحرة بدبي، إحدى أبرز الأسواق في المنطقة، والتي تعد أكبر مشغل لشركات التجزئة في العالم.

كما يتمتع مسافرو «طيران الجزيرة» إلى دبي بمزايا استثنائية أخرى، حيث توفر لهم رائدة شركات الطيران الكويتية الخاصة منخفضة التكلفة، ثلاث رحلات يوميا إلى محطة الركاب رقم 1 في مطار دبي الدولي، الطريق الأسرع والأكثر ملاءمة لخروج سهل وسريع من المطار.

ويستفيد المسافرون إلى دبي من مزايا خدمة «Park &Fly» المجانية الخاصة بطيران الجزيرة خلال هذه الحملة، وهي الخدمة الأولى في المنطقة التي تتيح للعملاء تجنب الازدحام في مواقف مطار الكويت الدولي، وإيقاف سياراتهم في مواقف «PARK & FLY» على بعد كيلو متر واحد من محطة الركاب، وتسجيل الدخول بمنتهى السهولة، إضافة إلى توفير حافلة خاصة لنقلهم إلى المطار.

وبمناسبــة الإعــــلان عن الحملة الجديدة، قال الرئيس التنفيذي في شركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: الشركة توفر من خلال هذه الحملة تجربة جاذبة للغاية لرجال الأعمال والسياح، على حد السواء، للسفر إلى دبي، ما يجعل الرحلة أسهل وأكثر متعة لهم، كما تتيح لهم توفير أكبر قدر ممكن من الوقت خلال رحلتهم، لافتا إلى ان هذه الحملة تجعل السفر إلى دبي مع «طيران الجزيرة» أكثر متعة.

ومن خلال تتويجها بجائزة «شركة الطيران الأكثر التزاما بالمواعيد في المنطقة»، يمكن للعملاء ضمان الوصول إلى وجهتهم بكل سهولة وراحة بال وفي الوقت المحدد، كما تأتي هذه الخطوة من طيران الجزيرة بالتزامن مع حصدها جائزة «أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة للعام 2017» في جوائز أعمال الطيران بدبي، وذلك تقديرا للخدمة المميزة التي توفرها للعملاء في المنطقة.